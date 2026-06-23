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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵

صد و پانزدهمین تجمع لنگرودی ها همزمان با شب تاسوعا

صد و پانزدهمین تجمع لنگرودی ها همزمان با شب تاسوعا

لنگرود- همزمان با شب تاسوعای حسینی، مردم لنگرود در صد و پانزدهمین شب تجمعات، به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6869431

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