https://mehrnews.com/x3cq5v ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵ کد مطلب 6869431 استانها گیلان استانها گیلان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵ صد و پانزدهمین تجمع لنگرودی ها همزمان با شب تاسوعا لنگرود- همزمان با شب تاسوعای حسینی، مردم لنگرود در صد و پانزدهمین شب تجمعات، به میدان آمدند. دریافت 14 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6869431 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم لاهیجان در شب تاسوعای حسینی صد و پانزدهمین حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه همراه با اقامه عزای حسینی یکصد و پانزدهمین قرار شبانه رشتوندان در شب تاسوعا تجمع شبانه مردم سنندج در شب تاسوعای حسینی نمایش وحدت ملی در یکصد و پانزدهمین اجتماع مردم کرج بسته خبری شبانه ۲تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
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