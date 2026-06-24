https://mehrnews.com/x3cq67 ۳ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۹ کد مطلب 6869462 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۹ عزاداران حسینی غرق در سوگ علمدار کربلا در ساوه ساوه- در این ویدئو عزاداران حسینی ساوجیها در سوگ علمدار کربلا را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6869462 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور حسینی مردم دیار آفتاب در صد و پانزدهمین قرار عاشقی تجمع عظیم عزاداران حسینی در محلات همزمان با شب تاسوعا محرمِ بیرهبر؛ وقتی دلهای اراکیها در جستجوی سایهبان ولایت میلرزد برچسبها ساوه تاسوعای حسینی دسته عزاداری
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