قالیباف عازم باکو شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به منظور شرکت و ایراد سخنرانی در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، راهی باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان شد.

قالیباف در دو روز گذشته نیز به عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران، سفرهایی به سوئیس و عمان انجام داده بود.

رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و هیئت همراه در مذاکراتی فشرده و پیوسته و نشست‌های دو و چندجانبه با میانجی‌گران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقه‌ای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کردند؛ در پایان این گفتگوها یک بیانیه از سوی میانجی‌گران پاکستانی و قطری منتشر شد.

در ادامه سفرهای دیپلماتیک، قالیباف در رأس هیئت مذاکره‌کننده ایران به عمان سفر کرد و با «هیثم بن طارق»، سلطان عمان، و «بدر بوسعیدی»، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفتگو داشت.

در این سفر، ایران و عمان توافق کردند کمیته‌ای مشترک برای گفتگو و بررسی موضوعات مرتبط با تنگه هرمز تشکیل دهند.