حضرت عباس(ع)؛ پرچمدار تبعیت آگاهانه از ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح چهارشنبه در جمع عزاداران روز تاسوعای حسینی در شیراز با اشاره به جایگاه والای حضرت ابوالفضل العباس(ع) در واقعه کربلا اظهار کرد: تاسوعای عباسی، نهم محرم، شبی سرشار از معنا و یادآور مقام و منزلت حضرت عباس(ع) در کنار امام حسین(ع) و پیش از اوج مصیبت عاشورا است.

وی با بیان اینکه امت برای همراهی با امام حسین(ع) باید سه ویژگی هجرت، مجاهدت و ولایت را در خود تقویت کند، افزود: هجرت تنها به معنای جابه‌جایی ظاهری نیست، بلکه انسان گاهی باید در اندیشه، دل و مسیر زندگی خود به سوی حقیقت و خیر هجرت کند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: جهاد نیز صرفاً هر تلاش و کوششی نیست، بلکه مراتبی دارد و در صحنه رویارویی با دشمن و دفاع از حق معنا پیدا می‌کند.



حجت الاسلام ولدان با تأکید بر جایگاه ولایت در جامعه دینی گفت: ولایت هم دارای بعد طولی و هم دارای بعد عرضی است؛ از اطاعت خداوند و رسول او گرفته تا پیوندهای ایمانی، خانوادگی و اجتماعی که موجب همبستگی، انسجام و حرکت هماهنگ جامعه می‌شود.



وی تصریح کرد: اگر سایه ولایت از جامعه کوتاه شود، جامعه دچار انحراف، تفرقه و انفعال می‌شود و به جای حرکت فعال و هدفمند، در مسیر بی‌عملی، سردرگمی و پراکندگی قرار می‌گیرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس سه وظیفه اصلی انسان نسبت به ولایت را محبت، نصرت و تبعیت دانست و گفت: مؤمن باید ولی خدا را دوست داشته باشد، در یاری او بایستد و در نهایت از او تبعیت کند.



وی افزود: محبت، عاطفه و دلدادگی انسان را وارد میدان می‌کند و نصرت، آمادگی برای یاری ولی خدا را معنا می‌بخشد؛ همان‌گونه که در معارف دینی بر آمادگی برای یاری امام زمان(عج) تأکید شده است.



حجت الاسلام ولدان با اشاره به اهمیت تبعیت اظهار کرد: خداوند نسبت به مسئله تبعیت حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ چنان‌که در قرآن کریم می‌فرماید اگر خدا را دوست دارید، از رسول او پیروی کنید.



وی ادامه داد: اگر انسان ولایت‌مدار نباشد و تبعیت درستی از ولایت نداشته باشد، در زندگی فردی، اجتماعی و دینی دچار لغزش و اختلال می‌شود؛ چه در نسبت با ولایت الهی و چه در پیروی از اولیای خدا.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقام حضرت عباس(ع) گفت: در شب تاسوعا باید به حضرت ابوالفضل(ع) به عنوان عبد صالح خدا نگاه کرد؛ شخصیتی که عبودیت، اخلاص و عمل صالح را در بالاترین سطح به نمایش گذاشت.



حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه حضرت عباس(ع) نمونه کامل تبعیت از ولایت بود، افزود: آن حضرت در کربلا دو رکن مهم ولایت‌پذیری، یعنی مسئولیت‌پذیری و ادب را به زیبایی نشان داد.



وی تصریح کرد: پرسش مهم این است که چه شد حضرت ابوالفضل(ع) به چنین منزلتی رسید و چرا نام او امروز به عنوان مظهر گره‌گشایی، وفاداری و پناه مؤمنان در دل‌ها زنده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به جایگاه حضرت عباس(ع) در کلام اهل بیت(ع) گفت: حضرت عباس(ع) در کنار امام حسین(ع) به مقامی رسید که امام سجاد(ع) فرمود همه شهدا در قیامت به منزلت او غبطه می‌خورند.



وی مسئولیت‌پذیری را از ویژگی‌های اصلی حضرت عباس(ع) دانست و افزود: انسان مؤمن باید نسبت به وظیفه خود در برابر خدا، دین و جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و از تنبلی، سستی و بهانه‌تراشی فاصله بگیرد.



حجت الاسلام ولدان با اشاره به ماجرای تبوک گفت: برخی افراد برای همراهی نکردن با پیامبر(ص)، گرما و دوری راه را بهانه می‌کردند، اما قرآن این رفتار را نکوهش کرد؛ زیرا معیار رضایت الهی، تبعیت از رسول خداست، نه راحت‌طلبی و بهانه‌جویی.



وی ادامه داد: مسئولیت‌پذیری یعنی انسان حتی اگر انجام وظیفه برای او سختی و هزینه داشته باشد، از میدان عقب‌نشینی نکند. حضرت عباس(ع) در کربلا چنین بود و با وجود آگاهی از پایان راه، از مسئولیت خود در برابر امام زمانش دست نکشید.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به رجز حضرت عباس(ع) در میدان کربلا گفت: آن حضرت با جمله «والله ان قطعتموا یمینی، انی احامی ابداً عن دینی» نشان داد دفاع از دین و ولایت برای او از هر چیز مهم‌تر است.



حجت الاسلام ولدان در ادامه، ادب را رکن دوم تبعیت از ولایت دانست و اظهار کرد: حضرت ام‌البنین(س) فرزندانی مؤدب و مسئولیت‌پذیر تربیت کرد و این دو ویژگی در شخصیت حضرت عباس(ع) به اوج خود رسید.



وی افزود: تربیت درست فرزندان باید همراه با مسئولیت‌پذیری باشد تا کودک از همان آغاز احساس کند در خانه، خانواده و جامعه وظیفه دارد و در برابر مسائل، منفعل و شکست‌پذیر نباشد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه ادب در مسیر بندگی جایگاه مهمی دارد، گفت: ادب یعنی انسان در موارد تعارض میان خواسته شخصی و فرمان الهی، جانب دستور خدا را بگیرد و برای رعایت حق دیگران نیز خود را به تکلف و مراقبت وادارد.



وی افزود: در سیره انبیا و اولیا، ادب همواره نشانه کمال بوده است؛ همان‌گونه که حضرت اسماعیل(ع) در برابر حضرت ابراهیم(ع) و حضرت علی‌اکبر(ع) در برابر امام حسین(ع) نهایت ادب، تسلیم و رضایت را نشان دادند.



حجت الاسلام ولدان با اشاره به سیره حضرت عباس(ع) گفت: آن حضرت در تمام عمر خود، امام حسین(ع) را به نام صدا نزد و همواره با تعابیری چون «یا مولا»، «یا سیدی» و «یا اباعبدالله» ایشان را خطاب کرد.



وی ادامه داد: ادب فقط در گفتار نیست، بلکه در رفتار، موضع‌گیری و تصمیم انسان نیز معنا پیدا می‌کند. حر بن یزید ریاحی نیز با حفظ ادب و حرمت در برابر امام حسین(ع)، راه نجات را برگزید.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان گفت: حضرت عباس(ع) تجسم کامل مسئولیت‌پذیری و ادب در مسیر ولایت است؛ دو ویژگی مهمی که انسان را به تبعیت درست می‌رساند و زمینه‌ساز عاقبت‌به‌خیری می‌شود.