مسیرهای نوین تأمین مالی بازارهای محلی اصفهان هموار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید شریفی پیش از ظهر چهارشنبه در تشریح سیاستهای کلان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به جایگاه راهبردی و سهم قابلتوجه واحدهای صنفی در شبکه توزیع کالا و سبد اقتصادی استان، اظهار کرد: اصناف به عنوان ستون فقرات شبکه توزیع و خدمات، نقش مؤثری در پایداری اقتصادی دارند و حمایت از این بخش، از اولویتهای حیاتی دولت و حاکمیت در استان اصفهان محسوب میشود.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: ارائه مطلوب خدمات توسط صنوف، مستلزم تأمین زیرساختهای مالی و دسترسی آسان به نقدینگی است. در همین راستا، با تدبیر ویژه استاندار اصفهان و معاونت اقتصادی استانداری، بستههای حمایتی هدفمندی طراحی شده است که اصناف استان را از تنگناهای سنتی تأمین سرمایه در گردش خارج میکند.
پیشگامی اصفهان در پیادهسازی ابزارهای نوین مالی
شریفی با تأکید بر اینکه اصفهان در حوزه ابزارهای نوین تأمین مالی صنوف، پیشرو و رتبه اول کشور را داراست، خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر استفاده از روشهای دانشبنیان همچون «برات الکترونیک» و «SCF» (تأمین مالی زنجیره تأمین) است. این طرحها با حذف بروکراسیهای دستوپاگیر، امکان جریانسازی نقدینگی مستقیم در زنجیره عرضه و تقاضا را فراهم کرده و امنیت مالی صنوف را در برابر نوسانات بازار تضمین میکند.
امضای تفاهمنامه فراگیر برای صنوف تمامی شهرستانها
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در ادامه از امضای تفاهمنامه دوجانبه میان بانک مهر ایران و اتاق اصناف اصفهان خبر داد و گفت: این تفاهمنامه با هدفِ گسترهبخشی به خدمات بانکی، برای تمامی صنوف در سطح شهرستانهای استان عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: در قالب این تفاهمنامه، سازوکار اعطای تسهیلات ترجیحی و حمایتی برای واحدهای صنفی سراسر استان فراهم شده است تا با رفع بخشی از دغدغههای نقدینگی، شاهد شکوفایی بیش از پیش بازار در نقاط مختلف استان باشیم.
شریفی تصریح کرد: هدف نهایی این راهبرد، تنها تزریق نقدینگی نیست، بلکه توسعه پایدار بازار، تقویت اشتغالزایی و افزایش توان رقابتپذیری اصناف اصفهانی در تراز ملی و بینالمللی است؛ رویکردی که با همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، با قدرت ادامه خواهد یافت.
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