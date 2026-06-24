کاروان تیم ملی فوتبال ایران بدون مشکل وارد سیاتل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و کسب تساوی ارزشمند مقابل بلژیک، وارد شهر سیاتل آمریکا شد تا خود را برای سومین و آخرین بازی مرحله گروهی آماده کند.
ورود بازیکنان و اعضای تیم ملی ایران بر خلاف د مربی قبلی بدون مشکل و طبق برنده بود.
شاگردان امیر قلعهنویی که در دو دیدار نخست خود مقابل نیوزیلند و بلژیک به دو تساوی دست یافتهاند، حالا تمرکز خود را روی دیدار حساس برابر مصر معطوف کردهاند که میتواند تکلیف صعود ایران به مرحله حذفی را مشخص کند.
ملیپوشان ایران پس از ورود به سیاتل، برنامههای ریکاوری و تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی آغاز خواهند کرد.
تیم ملی ایران در حالی به مصاف مصر خواهد رفت که احتمال ایجاد تغییراتی در ترکیب اصلی نسبت به دو دیدار گذشته وجود دارد. فشردگی مسابقات، شرایط بدنی بازیکنان و اهمیت حفظ آمادگی برای ادامه رقابتها باعث شده است تا کادر فنی استفاده از برخی نفرات ذخیره را نیز در دستور کار قرار دهد.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر از گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز شنبه ششم تیرماه (به وقت ایران) در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل برگزار خواهد شد؛ مسابقهای که میتواند سرنوشت هر دو تیم را در مسیر صعود به مرحله حذفی مشخص کند. در دیگر دیدار همزمان این گروه نیز بلژیک به مصاف نیوزیلند خواهد رفت تا تکلیف نهایی جدول گروه G مشخص شود.
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