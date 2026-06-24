  1. استانها
  2. بوشهر
۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

چهارمین ایستگاه پایش هوای محیطی عسلویه افتتاح شد

چهارمین ایستگاه پایش هوای محیطی عسلویه افتتاح شد

بوشهر- چهارمین ایستگاه پایش هوای محیطی عسلویه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در روستای بزباز این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه در حاشیه این مراسم، توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی را از ضروریات منطقه دانست و بر نقش صنایع در انجام مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از طرح‌های مرتبط با سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

اسکندر پاسالار افزود:این ایستگاه با هدف پایش مستمر شاخص‌های زیست‌محیطی و ارتقای سطح نظارت بر کیفیت هوا، توسط شرکت پتروشیمی بوشهر و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: ایستگاه پایش هوای محیطی عسلویه با استفاده از تجهیزات تخصصی و فناوری‌های نوین، اطلاعات مربوط به کیفیت هوا را به صورت مستمر ثبت و پایش خواهد کرد. این ایستگاه مجهز به سنسورهای سنجش انواع آلاینده‌های هوا شامل منواکسید کربن (CO)، دی‌اکسید گوگرد (SO2)، دی‌اکسید نیتروژن (NO2)، ازن (O3) و ذرات معلق PM10 و PM2.5 است.

بر اساس اعلام مسئولان، سنجش پارامترهای کیفی هوا در این ایستگاه به صورت برخط و شبانه‌روزی انجام می‌شود و اطلاعات ثبت شده از طریق سامانه جامع کیفیت هوای کشور در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و راه‌اندازی آن گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت، افزایش نظارت زیست‌محیطی و آگاهی‌بخشی عمومی در منطقه عسلویه به شمار می‌رود.

این پروژه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت پتروشیمی بوشهر احداث شده است.

کد مطلب 6869884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها