چهارمین ایستگاه پایش هوای محیطی عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه در حاشیه این مراسم، توسعه زیرساخت‌های زیست‌محیطی را از ضروریات منطقه دانست و بر نقش صنایع در انجام مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از طرح‌های مرتبط با سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.

اسکندر پاسالار افزود:این ایستگاه با هدف پایش مستمر شاخص‌های زیست‌محیطی و ارتقای سطح نظارت بر کیفیت هوا، توسط شرکت پتروشیمی بوشهر و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت احداث و به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: ایستگاه پایش هوای محیطی عسلویه با استفاده از تجهیزات تخصصی و فناوری‌های نوین، اطلاعات مربوط به کیفیت هوا را به صورت مستمر ثبت و پایش خواهد کرد. این ایستگاه مجهز به سنسورهای سنجش انواع آلاینده‌های هوا شامل منواکسید کربن (CO)، دی‌اکسید گوگرد (SO2)، دی‌اکسید نیتروژن (NO2)، ازن (O3) و ذرات معلق PM10 و PM2.5 است.

بر اساس اعلام مسئولان، سنجش پارامترهای کیفی هوا در این ایستگاه به صورت برخط و شبانه‌روزی انجام می‌شود و اطلاعات ثبت شده از طریق سامانه جامع کیفیت هوای کشور در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و راه‌اندازی آن گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت، افزایش نظارت زیست‌محیطی و آگاهی‌بخشی عمومی در منطقه عسلویه به شمار می‌رود.

این پروژه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت پتروشیمی بوشهر احداث شده است.

