به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر روستایی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک ایران و تداوم خشکسالی‌ها، تولید علوفه با بهره‌گیری از «آب سبز» را به‌عنوان یک راهبرد کلیدی و نسخه‌ای کارآمد برای مقابله با تغییر اقلیم، حفظ منابع آب زیرزمینی و خاکی، و تأمین بخش عظیمی از نهاده‌های دامی کشور معرفی کرد.

وی با بیان این که تمرکز بر تولید علوفه با آب سبز از پروژه‌های مهم پژوهشی این مؤسسه است، تصریح کرد: با اختصاص ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم کشور به این روش، امکان تولید سالانه یک تا ۱.۵ میلیون تن علوفه باکیفیت بالا به‌راحتی فراهم می‌شود. این دستاورد پژوهشی، گامی بزرگ در جهت کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی ارزی محسوب می‌شود.

روستایی مزایای این روش را کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک، ارتقای حاصلخیزی خاک، افزایش نفوذپذیری رطوبت و حفظ محیط‌زیست برشمرد و تأکید کرد: حرکت به سمت تولید علوفه با آب سبز، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای تضمین آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.

رئیس مؤسسه دیم کشور با اشاره به تجارب موفق جهانی و سیاست‌های حمایتی کشورهایی مانند ترکیه (اعطای یارانه ۷۵ تا ۱۰۰ درصدی به تولیدکنندگان)، بر لزوم بهره‌مندی از مدل‌های موفق و استفاده از اعتبارات بین‌المللی تأکید کرد.

وی در عین حال، تأمین بذر ارقام مناسب علوفه برای سطح ۵۰۰ هزار هکتار را یکی از چالش‌های اصلی عنوان کرد و گفت: ظرفیت فعلی تولید بذر در کشور محدود است و وزارت جهاد کشاورزی باید با اعطای تسهیلات کم‌بهره، زمینه ورود شرکت‌های خصوصی بیشتر به این حوزه را فراهم آورد تا با هم‌افزایی، جهش تولید علوفه در دیم‌زارها محقق شود.

روستایی بر نقش حیاتی رسانه‌ها و ایجاد یک شبکه گسترده آموزشی برای آگاهی‌بخشی به کشاورزان دیم‌کار در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و خواستار همکاری همگانی برای بهره‌مندی از این دستاورد پژوهشی و تقویت بنیان‌های امنیت غذایی ایران شد.