سرنگونی دهها پهپاد اوکراینی به دست ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی شب گذشته سامانه های پدافند هوایی این کشور ۲۶۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ولگوگراد، کالوگا، کورسک، اوریول، ساراتوف، اسمولنسک، روستوف، مناطق تولا، سرزمین کراسنودار، منطقه مسکو، جمهوری کریمه و دریای سیاه رهگیری و منهدم کرده اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با استفاده از پهپاد انبار سوخت و مواد روان‌کننده در منطقه دنیپروپتروفسک که نیروهای مسلح اوکراین از آن برای تأمین تدارکات استفاده می‌کردند را هدف قرار داده اند.

از سوی دیگر سرگئی آکسنوف، رئیس منطقه کریمه گفت، در پی حملات نیروهای مسلح اوکراین در کریمه، دو نفر از جمله یک کودک جان باختند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.