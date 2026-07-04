روسیه: اوکراین با بیش از ۲۰۰ پهپاد به مسکو حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی، اعلام کرد که اوکراین طی ۲۴ ساعت گذشته با بیش از ۲۰۰ پهپاد به منطقه مسکو حمله کرده است.
وی نوشت که بیشتر این پهپادها پیش از نزدیکشدن به پایتخت روسیه توسط سامانههای پدافند هوایی منهدم شدند و ۶۲ پهپاد اوکراینی که به مسکو نزدیک شده بودند نیز سرنگون شدند.
از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد که سامانههای پدافندی این کشور از شب گذشته تا صبح امروز ۳۸۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف، از جمله مسکو، لنینگراد، بلگورود، بریانسک، کورسک، روستوف، کراسنودار، شبهجزیره کریمه و آبهای دریای آزوف و دریای سیاه شناسایی و منهدم کردهاند.
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