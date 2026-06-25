  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

تردد دریایی در تنگه هرمز محور تماس تلفنی عراقچی و همتای عمانی

تردد دریایی در تنگه هرمز محور تماس تلفنی عراقچی و همتای عمانی

وزرای خارجه ایران و عمان در گفت‌وگوی تلفنی، آخرین تحولات مربوط به تردد دریایی در تنگه هرمز و ترتیبات موقت ۶۰ روزه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، صبح امروز پنجشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در این گفت‌وگو، طرفین آخرین تحولات مربوط به تردد دریایی در تنگه هرمز و ترتیبات موقت پیش‌بینی‌شده برای دوره ۶۰ روزه را بررسی کرده و بر اهمیت تداوم هماهنگی‌ها، رایزنی‌های دوجانبه و تعاملات فنی و کارشناسی در این زمینه تأکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و عمان همچنین با ابراز خرسندی از نتایج سفر اخیر هیئت ایرانی به مسقط و مذاکرات انجام‌شده، بر تداوم رایزنی‌ها و پیگیری موضوعات مورد علاقه مشترک از طریق کانال‌های دیپلماتیک و همکاری مستمر میان دو کشور تأکید کردند.

کد مطلب 6870570
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جواد IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
      2 0
      پاسخ
      برادر گرامی جناب آقای دکتر عراقچی در بستن نباید به آبهای سرزمینی تمسک کنیم. دلایل محکمتری وجود دارد. بستن تنگه به دو دلیل است: ۱- استفاده آمریکا از تنگه برای تهدیدهای امنیتی علیه ایران. ۲- دستورالعمل های تحریمی آمریکا و تبعیت کشورها. یعنی «تهدید امنیت» ایران و «ضربه به اقتصاد» ایران و همراهی سایر کشورها. آمریکا در عمل جنگ امنیتی و اقتصادی را شروع کرده و ما با بستن تنگه بر «کشورهای همراه آمریکا» فقط «دفاع مشروع» می کنیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها