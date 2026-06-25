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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

واکنش تند قالیباف به دروغ ترامپ در مورد الزام واردات محصولات آمریکایی

واکنش تند قالیباف به دروغ ترامپ در مورد الزام واردات محصولات آمریکایی

رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان در واکنش به دروغ الزام واردات محصولات آمریکایی گفت: تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید: دهه‌ها بی‌اعتمادی!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس تیم‌ مذاکراتی ایران در واکنش به اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر خرید محصولات کشاورزی توسط ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: آمریکا به دروغ ادعا می‌کند که دارایی‌های آزادشده ما برای خرید محصولات کشاورزی آن‌ها صرف خواهد شد. عجب!

وی‌ گفت: تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید: دهه‌ها بی‌اعتمادی!

قالیباف با کنایه به سالها بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکایی‌ها نوشت: این محصول [بی‌اعتمادی] کاملاً ارگانیک، فراوان و بومی است. اما ظاهراً آمریکا فقط سویای تراریخته و وعده‌های عمل‌نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند!

کد مطلب 6870634
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۴
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      فقط وحدت و اتحاد و صداقت دولت و ملت چاره ساز هست

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