به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو در سخنان امروز خود بدون اشاره به شکست اسرائیل در برابر ایران مدعی شد: ما در اوج یک جنگ منطقه ای ادامه دار، قرار داریم. ما قواعد بازی را در منطقه عوض کرده و سد ترس را شکسته و قدرتمان را اثبات کردیم!

وی اضافه کرد: ما در یک جنگ چند وجهی در منطقه قرار داریم و همان طور که وعده داده بودیم در حال تغییر دادن چهره خاورمیانه هستیم. ما همچنان در قبال ایران مأموریتی داریم که باید انجام دهیم. کنترل بیش از ۶۰ درصد مساحت نوار غزه را به دست می گیریم و امنیت را به اطراف نوار غزه بازگرداندیم.

نتانیاهو درباره لبنان نیز مدعی شد: هرگز از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد و این مسئله تا هر زمان که نیاز باشد ادامه پیدا می کند. به ارتش دستور دادم که در لبنان آزادی عمل داشته باشد تا بتواند تهدیدات را خنثی کند. جایی برای ضعیفان در منطقه وجود ندارد و اسرائیل در سال های آتی قدرتمندتر خواهد بود.

این در حالی است که تحلیلگران و رسانه های رژیم صهیونیستی بارها به شکست این رژیم در برابر ایران و محقق نشدن وعده های نتانیاهو از جنگ افروزی علیه کشورمان اعتراف کرده اند.