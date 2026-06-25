سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید به اینکه احتمال تصادف جادهای یوزها جدیتر از هر زمان دیگری است، افزود: بدون تعارف و اغراق، احتمال تصادف جادهای برای یوزها بیشتر از همیشه است.
وی افزود: عدم تکمیل عملیات ایمنسازی جاده در کنار کمبود شدید نیرو و امکانات در مجموعه حفاظتی توران، احتمال تصادف جادهای برای یوزها را افزایش داده است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با تمام داشتههایش به میدان آمده است، یادآور شد: ضروری است که دیگر ارگانهای ذیربط نیز با جدیت برای این موضوع مهم دست به کار شوند.
یوسف پور اضافه کرد: بامداد پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ اگر لطف خدا و هوشیاری و تلاش محیطبانان توران، نیروهای مشارکتکننده، یوزنگام و داوطلبان مردمی نبود چه بسا فاجعهای بزرگ در محور عباسآباد - میامی رخ میداد.
وی ادامه داد: حضور گروه ها و نیروهای مردمی و محیط بانان در پایش شب گذشته منتهی به دور کردن یوز هلیا و توله ها از جاده و رفع خطر برخورد با خودروهای عبوری شده است.
مدیر کل محیط زیست استان سمنان با تشریح آخرین وضعیت برنامههای حفاظتی در زیستگاههای طبیعی استان، به مجموعهای از اقدامات اجرایی، چالشها و اولویتهای محیط زیست سمنان اشاره کرد.
یوسف پور با تأکید بر اینکه حفاظت از تنوع زیستی در استان سمنان نیازمند رویکردی ترکیبی از «حضور میدانی، مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی» است، اظهار داشت: ادارهکل محیط زیست استان در ماههای اخیر تلاش کرد با تقویت گشتهای یگان حفاظت و افزایش پایش مستمر مناطق حساس، سطح امنیت زیستگاهها را ارتقا دهد.
وی با اشاره به اهمیت زیستگاههای شاخص استان از جمله مناطق تحت مدیریت و زیستگاههای گونههای ارزشمند حیاتوحش، افزود: کاهش تعارضات میان انسان و حیاتوحش یکی از مهمترین محورهای کاری ماست و در این مسیر، آموزش جوامع محلی و جلب مشارکت آنها نقش تعیینکنندهای دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین با بیان اینکه برخی تهدیدات محیطزیستی از جمله تخریب زیستگاهها، شکار غیرمجاز و خطرات ناشی از جادههای عبوری از مناطق حساس همچنان از دغدغههای جدی این ادارهکل است، تصریح کرد: برنامههای پیشگیرانه و پایش هوشمند مناطق در دستور کار قرار گرفته و با همکاری سایر دستگاهها در حال اجرا است.
یوسف پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات و نیروی انسانی کافی برای یگانهای حفاظت، گفت: افزایش توان عملیاتی یگان حفاظت محیط زیست یکی از پیشنیازهای اساسی برای مقابله مؤثر با تهدیدات به شمار میرود و در این زمینه پیگیریهای لازم در سطح ملی و استانی انجام شده است.
وی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست یک مأموریت صرفاً اداری نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی فراگیر است که بدون همراهی مردم، رسانهها و نهادهای محلی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
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