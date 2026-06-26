محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با عرض تسلیت درگذشت مرحومه محبوبه مزرابیان، مادر شاهرودی و مدیر مهد و پیش‌دبستانی «ریحانه شاهرود»، اظهار کرد: خانواده این بانوی نیکوکار در اقدامی انسان‌دوستانه و ایثارگرانه، با اهدای اعضای بدن وی پس از تأیید مرگ مغزی، زمینه نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند پیوند را فراهم کردند.

وی با بیان اینکه فرهنگ اهدای عضو، جلوه‌ای ماندگار از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی است، افزود: این اقدام ارزشمند، علاوه بر نجات جان بیماران، پیام‌آور امید و تداوم زندگی برای خانواده‌هایی است که چشم‌انتظار پیوند عضو هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن قدردانی از این تصمیم بزرگ و خداپسندانه خانواده آن مرحومه، تصریح کرد: بدون شک این ایثار ماندگار در حافظه مردم منطقه ثبت خواهد شد و می‌تواند الگویی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه باشد.

امامیان با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی در زمینه اهدای عضو، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن ارج نهادن به این اقدام انسان‌دوستانه، یاد و نام این بانوی ایثارگر را گرامی می‌دارد و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد.