به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران با ابراز تأسف از برخی رفتارهای صورتگرفته در جریان رقابتهای جام جهانی، اعلام میکند که محدودیتهای ایجادشده برای پوشش حرفهای اخبار تیم ملی، عملاً امکان انعکاس دقیق، مستقیم و بیواسطه واقعیتهای موجود در شهر سیاتل را تحت تأثیر قرار داده است.
در حالی که دولت ایالات متحده از صدور روادید برای اعضای بخش رسانهای تیم ملی ایران خودداری کرده، همزمان شاهد حضور شبهرسانهای با سابقه فعالیتهای آشکار ضدایرانی در اطراف تیم ملی، از جمله هتل محل اقامت کاروان ایران و نشست خبری هستیم؛ رسانهای که بدون داشتن مجوز رسانهای فیفا با تمرکز بر اقدامات و تجمع محدود عدهای خاص-آن هم در شرایطی که این افراد از حمایت نیروهای پلیس آمریکا برخوردار هستند- تلاش میکند تصویری خلاف واقع از فضای پیرامون تیم ملی ارائه دهد.
این در حالی است که در ساعات حضور تیم ملی ایران در سیاتل، صدها تن از هموطنان ایرانی با حضور در محل اقامت تیم ملی و سردادن شعار «ایران، ایران» حمایت گسترده و پرشور خود را از ملیپوشان به نمایش گذاشتهاند، اما این صحنهها و واقعیتهای میدانی، عمداً توسط این رسانه سانسور شده است.
بیانیه تیم ملی فوتبال ایران درباره پوشش فضای رسانهای در سیاتل منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران با ابراز تأسف از برخی رفتارهای صورتگرفته در جریان رقابتهای جام جهانی، اعلام میکند که محدودیتهای ایجادشده برای پوشش حرفهای اخبار تیم ملی، عملاً امکان انعکاس دقیق، مستقیم و بیواسطه واقعیتهای موجود در شهر سیاتل را تحت تأثیر قرار داده است.
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