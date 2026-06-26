مدافع اصلی مصر آماده تقابل با ایران شد/ فقط یک ضربه مغزی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر در آستانه دیدار حساس برابر ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، خبر امیدوارکننده‌ای دریافت کرد و مدافع کلیدی خود را در آخرین جلسه تمرینی در اختیار داشت.



شبکه الکاس با انتشار ویدئویی اعلام کرد حسام عبدالحمید، مدافع تیم ملی مصر که پس از دیدار با نیوزیلند دچار ضربه مغزی شده بود و احتمال غیبتش مقابل ایران مطرح می‌شد، در آخرین تمرین فراعنه با استفاده از ماسک محافظ مخصوص حضور پیدا کرد و در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد.



عبدالحمید در دقایق پایانی دیدار مصر و نیوزیلند از ناحیه سر به شدت آسیب دید و پس از پایان مسابقه، پزشکان ضربه مغزی او را تأیید کردند. با این حال، حضور او در تمرین پایانی نشان می‌دهد این مدافع آماده بازگشت به ترکیب مصر برای دیدار با ایران است.



دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر ساعت ۰۶:۳۰ فردا شنبه ۷ در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل برگزار می‌شود که آخرین دیدار دو تیم در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است و نقش مهمی در تعیین تیم‌های صعودکننده خواهد داشت.