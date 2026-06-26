اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال ایران برای دیدار با ژاپن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز جمعه پنجم تیر در هفتمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن می‌رود.

بر این اساس سرمربی تیم ملی کشورمان از بین ۱۶ بازیکن حاضر در اورلئان، ۱۴ بازیکن را برای حضور در این مسابقه انتخاب کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:



پاسور: عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی



قطر پاسور: محسن دلاوری و پویا آریاخواه



دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی



مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و شایان محرابی



لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته



همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.



به این ترتیب، علی حاجی‌پور و یوسف کاظمی دو بازیکن تیم ملی کشورمان در دیدار مقابل ژاپن استراحت خواهند داشت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا خواهند کرد.



لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال از سال گذشته، تیم‌ها هر هفته می توانند تا ۴ بازیکن در لیست رزرو خود به کمیته کنترل معرفی کنند و شب قبل از بازی پیش از اعلام گزارش روزانه مسابقات با معرفی به ناظر فنی مسابقات در لیست ۱۴ نفره مسابقه خود بازیکنان را تعویض کنند.