دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی بدون اغماض برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالحسین سجادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان، با گرامیداشت هفتم تیر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و هفته قوه قضائیه، از خدمات دستگاه قضایی قدردانی کرد و اظهار داشت: انتظار مردم، برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران اقتصادی، محتکران، گران‌فروشان و کسانی است که امنیت اقتصادی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، از مسئولان خواست با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای کنترل قیمت کالاها، بهبود وضعیت معیشت و ارائه خدمات صادقانه و مؤثر به مردم تلاش کنند و افزود: همه دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون، برای حفظ آرامش، انسجام اجتماعی و افزایش امید در جامعه همکاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت و اقتدار امروز کشور را حاصل فداکاری نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و مجموعه‌های امنیتی دانست و تصریح کرد: قدردانی از این مجاهدت‌ها و توجه به مطالبات این عزیزان، ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت حفظ و تقویت فرهنگ عاشورا

سجادی همچنین حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را از مهم‌ترین عوامل اقتدار جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان برشمرد و تأکید کرد: انسجام و همدلی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌های پیش‌رو است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی توصیه کرد و گفت: تقوا بزرگ‌ترین سفارش الهی و بهترین سرمایه انسان در دنیا و آخرت است و آینده جهان به دست انسان‌های مؤمن، صالح و باتقوا رقم خواهد خورد.

امام‌جمعه موقت زاهدان همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع)، آن حضرت را پیام‌رسان نهضت عاشورا معرفی کرد و از هیأت‌های مذهبی و مردم به‌دلیل برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم قدردانی کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت فرهنگ عاشورا، برای عزت و سربلندی اسلام، وحدت امت اسلامی، رفع مشکلات اقتصادی کشور و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دعا کرد.