خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با یازدهم محرمالحرام، اجتماع عظیم یومالزینب در زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی، با حضور گسترده عاشقان اهلبیت(ع) و دلدادگان مکتب عاشورا برگزار شد. این مراسم باشکوه که هر ساله در قالب دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان برگزار میشود، امسال با حال و هوایی متفاوت و در فضایی آمیخته با اندوه، حماسه، مقاومت و تجدید پیمان با آرمانهای شهیدان همراه بود.
عزاداران حسینی از نقاط مختلف ایران اسلامی در این اجتماع عظیم گرد هم آمدند تا ضمن سوگواری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، حضرت زینب کبری(س) و شهدای کربلا، یاد و خاطره شهیدان معاصر ایران را نیز گرامی بدارند و بر استمرار راه حقطلبی، آزادگی و مقاومت تأکید کنند.
امسال یومالزینب در شرایطی برگزار شد که مطابق روایت برگزارکنندگان مراسم، ملت ایران روزهای دشوار و سرنوشتسازی را پشت سر گذاشته است. شرکتکنندگان با یادآوری رنجها، خسارتها و جانفشانیهای مردم ایران، از شهدای این حوادث و تمامی کسانی که جان خود را در راه دفاع از امنیت، استقلال، عزت و اقتدار کشور تقدیم کردهاند، تجلیل کردند.
در این مراسم، نام و یاد شهدای مظلوم، خانوادههای داغدار، زنان و مردان مقاوم، کودکان و نوجوانانی که قربانی جنگ شدند، گرامی داشته شد. همچنین از دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان نماد مظلومیت کودکان ایرانی یاد شد؛ کودکانی که آرزوهایشان ناتمام ماند اما نام و یادشان در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند.
مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان گفت: دسته زینبیه اعظم زنجان از خیابان زینبیه وارد خیابان شهدا خواهد شد، از چهارراه امیرکبیر و سبزه میدان به سمت چهارراه انقلاب حرکت کرده و در نهایت به امامزاده سید ابراهیم(ع) منتهی خواهد شد.
فعالیت یک هزار نفر خادم افتخاری برای برگزاری دسته زینبیه اعظم زنجان
عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیش از یک هزار نفر خادم افتخاری برای برگزاری دسته زینبیه اعظم زنجان در روز حرکت دسته فعالیت دارند، از این تعداد ۸۰۰ نفر خادم آقا و ۲۰۰ نفر خانم هستند.
مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان گفت: محلهای جمعآوری نذورات از چهاراه پایین تا میدان بسیج خواهد بود و ۵۰ پایگاه ثابت برای جمعآوری نذورات مردمی در نظر گرفته شده است.
محمدی با بیان اینکه فعالیت حدود ۷۰ نفر نیز به صورت سیار برای جمعآوری نذورات پیشبینی شده است، افزود: همچنین نذر آب به همت یکیاز خیران زنجانی انجام خواهد شد و ۳۰ هزار آب معدنی بین عزاداری حسینی توزیع می شود.
مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان گفت: مداحان این رویداد نیز حاج علی احمدی، علی عینیفرد، محمد عینیفرد، حسین عینیفرد، مجید موسوی و حسن بهرامی و همراه با نوای استاد حاج غلامرضا عینیفرد هستند.
شرکتکنندگان در اجتماع عظیم زینبیه اعظم زنجان با تأسی به حضرت زینب کبری(س)، پیامآور بزرگ عاشورا، تأکید کردند که همانگونه که کاروان اسیران کربلا پس از عاشورا پیام خون شهیدان را به تاریخ رساند، ملت ایران نیز اجازه نخواهد داد یاد شهیدان و آرمانهای آنان به فراموشی سپرده شود.
زنجان که سالهاست به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی شناخته میشود، در روز یازدهم محرم جلوهای کمنظیر از وحدت، ایمان و همبستگی را به نمایش می گذارند
زنجان که سالهاست به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی شناخته میشود، در روز یازدهم محرم جلوهای کمنظیر از وحدت، ایمان و همبستگی را به نمایش می گذارند. پیر و جوان، زن و مرد، کودک و نوجوان، همه در زیر پرچمهای عزای حسینی گرد هم آمدند تا فریاد «یا حسین» و «یا زینب» را طنینانداز کنند و بار دیگر نشان دهند که فرهنگ عاشورا همچنان الهامبخش ملت ایران است.
مسجد زینبیه اعظم زنجان نیز که از مهمترین مراکز مذهبی کشور به شمار میرود، همچون سالهای گذشته کانون اجتماع عاشقان اهلبیت(ع) بود. این مکان تاریخی که قرنها میزبان مراسم عزاداری حسینی بوده است، امسال نیز صحنه حضور پرشور مردم و تجلی ارادت آنان به خاندان عصمت و طهارت(ع) شد.
عزاداران حاضر در این اجتماع عظیم با تأکید بر پیوند میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ مقاومت، اعلام کردند که راه امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و تمامی شهیدان راه حق ادامه خواهد داشت و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه ایثار، از آرمانهای خود پاسداری خواهد کرد.
یومالزینب امسال در زنجان تنها یک مراسم عزاداری نبود؛ بلکه نمایش باشکوهی از همبستگی ملی، وفاداری به مکتب عاشورا، پاسداشت یاد شهیدان و تجدید عهد با ارزشهای دینی، انسانی و انقلابی بود؛ ارزشهایی که در طول تاریخ، ملت ایران را در برابر سختیها و حوادث گوناگون استوار نگاه داشته است.
حضرت زینب(س)؛ پیامآور نهضتی به وسعت تاریخ
حادثه کربلا تنها یک نبرد نظامی یا رویدادی محدود به سال ۶۱ هجری نبود، بلکه نقطه عطفی در تاریخ اسلام و نمادی از تقابل حق و باطل به شمار میرود. اگرچه قیام امام حسین(ع) در روز عاشورا به اوج خود رسید، اما تداوم و ماندگاری پیام این نهضت، مرهون رسالت حضرت زینب(س) است. از این منظر، میتوان ایشان را پیامآور نهضتی به وسعت تاریخ دانست؛ شخصیتی که با صبر، بصیرت و شجاعت، پیام کربلا را از محدوده یک واقعه تاریخی فراتر برد و آن را به جریانی ماندگار در عرصه فرهنگ، دین و اجتماع تبدیل کرد.
پس از شهادت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، حاکمان وقت تلاش کردند با به اسارت بردن اهلبیت(ع) و ایجاد فضای رعب و تبلیغات، حقیقت عاشورا را پنهان سازند. اما حضرت زینب(س) با خطبههای روشنگرانه خود در کوفه و شام، روایت حاکم را به چالش کشید و افکار عمومی را با واقعیت آنچه در کربلا رخ داده بود، آشنا ساخت. این اقدام را میتوان نمونهای برجسته از جهاد تبیین دانست؛ تلاشی که با آگاهیبخشی و روشنگری، زمینه ماندگاری نهضت عاشورا را فراهم کرد.
امروز نیز پیام حضرت زینب(س) برای بسیاری از انسانها الهامبخش است؛ پیامی که بر مسئولیتپذیری، آگاهیبخشی، کرامت انسانی، عدالتطلبی و ایستادگی در برابر ظلم و تحریف حقیقت تأکید دارد. از این رو، شخصیت ایشان تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه الگویی فرازمانی برای همه کسانی است که پاسداری از حقیقت و دفاع از ارزشهای انسانی را وظیفه خود میدانند.
حضرت زینب(س) را میتوان حلقه اتصال عاشورا با تاریخ دانست؛ بانویی که با شجاعت، بصیرت و قدرت تبیین، اجازه نداد نهضت کربلا در غبار تبلیغات و تحریف به فراموشی سپرده شود. اگر عاشورا حماسه ایثار، آزادگی و شهادت است، رسالت حضرت زینب(س) ضامن ماندگاری این حماسه در طول تاریخ است؛ پیامی که همچنان الهامبخش جویندگان حقیقت، عدالت و عزت انسانی است.
زینبیه زنجان یکی از قطبهای اصلی عزاداریها در این استان به شمار میرود که دسته عزاداری آن در روز یازدهم محرم از شهرت جهانی برخوردار است
زینبیه زنجان یکی از قطبهای اصلی عزاداریها در این استان به شمار میرود که دسته عزاداری آن در روز یازدهم محرم از شهرت جهانی برخوردار است.
از تاریخچه زینبیه زنجان اسناد مکتوب زیادی در دسترس نیست اما نقل قولهای فراوانی سینه به سینه درباره این مسجد گفته شده است. یکی از این موارد این است که در روزگار گذشته باغچهای درون کهندژ زنجان قرار داشته است.
قدمت این مکان مقدس به بیش از ۴۰۰ سال رسیده و از جمله مساجد باستانی در استان زنجان محسوب میشود و بنا به گفته برخی پیشکسوتان و همسایگان محل مسجد زینبیه زنجان، قبلاً به صورت باغی سرشار از گلهای محمدی بوده است و صاحب این ملک که اغلب اوقات متوجه صدای «یازینب یازینب» توام با گریه و شیون میشده، تصمیم میگیرد بخشی از باغ را به صورت تکیه که در آن سالها متداول و معمول بوده درآورد و نام آن را نیز زینبیه بگذارد.
از زمان احداث تکیه در این باغ سرشار از گلهای محمدی، همه ساله مردم متدین و دردمند زنجان در ماههای محرم و صفر در آن جمع میشدند و به عزاداری و نوحهسرایی میپرداختند و این در حالی بود که همه هزینههای تکیه نیز تا زمان حیات صاحب باغ، توسط وی تامین و پرداخت میشد.
مسجد زینبیه، این اتفاق بین سالهای ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ هجری قمری رخ داده است. تا زمانی که صاحب باغ زنده بود هر ساله در ایام محرم و صفر به مدت دو ماه محل مذکور را سیاه پوش میکرده و مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان در آن محل برگزار میشده. او در زمان حیات خود وصیت میکند پس از وفاتش، مراسم عزاداری را همه ساله برگزار و هزینه آن را از عایدی باغچه تامین کنند.
این مکان مقدس تا سال ۱۰۸۵ هجری قمری همچنان به صورت تکیه در داخل باغ مورد استفاده مومنان قرار می گرفت ولی با توسعه شهر زنجان، واحدهای مسکونی اطراف آن را فراگرفت. این محل سه بار تجدید بنا شده است، بار اول در سال ۱۰۹۲ هجری قمری زینبیه با تیر چوبی تجدید بنا میشود، بار دوم در سال ۱۲۹۲ بانویی به نام «زینب خانم» هزینه تبدیل آن را به مسجد متقبل میشود و برای سومین بار در سال ۱۳۹۵ هجری قمری مطابق با سال ۱۳۵۴ شمسی به همت مردم زنجان و عاشقان اهل بیت این مسجد تجدید بنا شده است.
در چند سال اخیر نیز برای رفع کمبود فضا چهار باب از ساختمانهای همجوار مسجد خریداری شده و در توسعه مسجد زینبیه اعظم زنجان از آن استفاده شده است. این مسجد یکی از مساجد شبستان شهر زنجان است با قوسهای یک مرکزی است و سبک معماری اسلامی بوده و با پوسته سنتی از سازه مدرن ساخته شده است.
مسجد زینبیه زنجان در تاریخ ۲۰ تیرماه سال ۹۰ با شماره ۲۹۹۶۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. پرونده ثبتی این اثر ارزشمند در شورای سیاستگذاری ۱۸ بهمنماه ۸۹ تایید شد و اکنون شماره ثبت آن ابلاغ شده است.
نظر شما