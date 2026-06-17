به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان سفر شهرستانی به اصلاندوز و در جمع مسؤولان استانی و شهرستانی اظهار کرد: تصفیه‌خانه مجتمع آب‌رسانی بایندور که عملیات اجرایی آن از فروردین سال گذشته آغاز شده بود، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه و همچنین پروژه انتقال آب از کانال سد خداآفرین، آب شرب پایدار و تثبیت‌شده برای روستاها و شهرک داش‌آباد تأمین خواهد شد.

استاندار اردبیل همچنین از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست بزرگراه اصلاندوز - سربند خبر داد و گفت: این فاز به طول ۸ کیلومتر با اعتباری افزون بر ۵۸۰میلیارد تومان اجرا می‌شود و تکمیل ۲۵ کیلومتر باقی‌مانده مسیر نیز در مراحل بعدی پیگیری خواهد شد.

امامی یگانه اظهار کرد: پروژه انتقال آب از سد عمارت برای تأمین آب شرب شهری و روستایی این مناطق، مراحل نهایی اخذ مجوز ماده ۲۳ را طی می‌کند و پیگیری‌های لازم از سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

وی در ادامه تأمین اعتبار ساختمان فرمانداری، تصفیه‌خانه آب شرب شهر اصلاندوز، شبکه فاضلاب این شهر، تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر، تأمین زمین بیمارستان ۳۲ تختخوابی، صدور اسناد اراضی مورد نیاز راهداری و نیروی انتظامی، بهسازی راه‌های روستایی، تکمیل زمین چمن مصنوعی و اخذ مجوز ماده ۲۳ فاضلاب اصلاندوز را از جمله مهم‌ترین مصوبات این سفر برشمرد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه حدود ۳۸میلیارد تومان اعتبار استانی برای پروژه‌های شهرستان اختصاص یافته بود، افزود: امروز نیز حداقل ۳۲میلیارد تومان اعتبار جدید از محل منابع استانی و پیگیری اعتبارات ملی در دستور کار قرار گرفت.

امامی یگانه تاکید کرد با پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری و معاونت‌های استانداری، روند تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی شهرستان اصلاندوز با شتاب بیشتری ادامه یابد.