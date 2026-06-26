به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ابهربا اشاره به موضوع جمعیت و سبک زندگی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و منابع فراوانی برای افزایش جمعیت برخوردار است و همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید داشتند، این کشور توان اداره جمعیتی بیش از وضعیت کنونی را دارد.

امام جمعه ابهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه، گفت: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور است و امروز مهم‌ترین وظیفه مردم و مسئولان، حفظ انسجام، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مطالبه‌گری منطقی نسبت به تعهدات مسئولان است.

وی با بیان اینکه یکی از موانع جدی فرزندآوری، تغییر سبک زندگی و غلبه روحیه رفاه‌طلبی و راحت‌طلبی است، افزود: جامعه‌ای که به جای کار، تولید و مسئولیت‌پذیری به دنبال آسایش و لذت‌طلبی باشد، در مسیر پیشرفت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

امام جمعه ابهر ادامه داد: یکی از نیازهای امروز کشور، تقویت فرهنگ کار، تولید و مفید بودن است. نگاه جامعه نباید صرفاً به کسب ثروت معطوف باشد، بلکه باید تولید، خدمت و حل مشکلات مردم به یک ارزش تبدیل شود.

مرادپور با اشاره به تغییر سبک زندگی در سال‌های اخیر گفت: در گذشته بسیاری از خانواده‌ها تولیدکننده بودند و بخشی از نیازهای جامعه را تأمین می‌کردند، اما امروز بخش قابل توجهی از جامعه تنها مصرف‌کننده شده است و این مسئله با استقلال اقتصادی کشور سازگار نیست.

وی تأکید کرد: تحقق پیشرفت در همه عرصه‌ها نیازمند تلاش، مسئولیت‌پذیری و احساس تکلیف است و هر فرد باید در جایگاه خود وظیفه‌اش را با جدیت انجام دهد تا گره‌های کشور یکی پس از دیگری باز شود.

امام جمعه ابهر در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحولات اخیر و مذاکرات پرداخت و اظهار کرد: نباید پیام مقام معظم رهبری را تنها به یک جمله یا یک عبارت تقلیل داد؛ زیرا این کار، نوعی تحریف سخنان ایشان است.

وی افزود: برخی تنها بخشی از پیام رهبر انقلاب را برجسته می‌کنند و سایر بخش‌های مهم آن را نادیده می‌گیرند، در حالی که باید مجموعه رهنمودهای معظم‌له مورد توجه قرار گیرد.

مرادپور با بیان اینکه روند مذاکرات و تصمیمات کشور با اطلاع و اشراف کامل رهبر معظم انقلاب دنبال شده است، گفت: این‌گونه نیست که تصمیمات بدون اطلاع ایشان اتخاذ شده باشد، بلکه در طول این فرآیند، دیدگاه‌های رهبر انقلاب بارها مطرح و بررسی شده است.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری باید همراه با انصاف و اخلاق باشد، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب خطوط قرمز و شروط مشخصی را برای مسئولان تعیین کرده‌اند و همه مردم باید اجرای همین تعهدات را مطالبه کنند، اما این مطالبه‌گری نباید به تخریب، توهین و ایجاد شکاف در جامعه منجر شود.

وی با اشاره به دشمنی مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنی استکبار با ملت ایران پایان‌پذیر نیست و یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن، ایجاد اختلاف و دوگانگی در داخل کشور است.

مرادپور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب بود که سخنان و رفتارها به اختلاف داخلی دامن نزند، چرا که هرگونه دوقطبی‌سازی، دقیقاً همان چیزی است که دشمن برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

وی ادامه داد: اگر قرار است نسبت به دشمن موضع‌گیری شود، باید این موضع‌گیری متوجه آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان استکبار باشد، نه اینکه نیروهای انقلاب، مسئولان، روحانیون، مداحان و فعالان سیاسی در داخل کشور مورد هجمه و اتهام قرار گیرند.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در شرایط حساس کنونی بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرده‌اند، اظهار کرد: مردم باید با حفظ همدلی، از ایجاد فضای التهاب و اختلاف جلوگیری کنند تا مدیریت کشور بتواند با آرامش از شرایط پیچیده عبور کند.

وی تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان وحدت ملی تقویت شده، کشور از بحران‌ها با موفقیت عبور کرده و هر زمان اختلافات داخلی افزایش یافته، دشمن فرصت سوءاستفاده پیدا کرده است.

مرادپور با تأکید بر اینکه همه باید پشتیبان ولایت فقیه و رهبری باشند، گفت: حفظ اتحاد، حضور مردم در صحنه، اعتماد به مدیریت رهبر معظم انقلاب و مطالبه‌گری منطقی از مسئولان، مهم‌ترین راهبرد عبور کشور از توطئه‌های دشمنان است و ملت ایران بار دیگر با همدلی و انسجام، نقشه‌های بدخواهان را خنثی خواهد کرد.