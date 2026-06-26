شکست مدعیان ناگویا و ثبت دومین پیروزی بانوان پدل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در این مسابقات که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است تیم دختران ایران متشکل از صحابه ‌فرد و زهرا کهریزی به مصاف تیمی متشکل از نمایندگان ژاپن و اندونزی رفتند که در پایان این بازی با برتری ۴ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ نمایندگان ایران به پایان رسید. برای این تیم یوشیموتو(ژاپن) و گومولیا (اندونزی) بازی کردند.



تیم پدل بانوان ایران روز گذشته نیز با برتری ۶ بر ۲ و ۶ تیمی از اندونزی را شکست داده بود. ملی پوشان پدل ایران که خود را برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا آماده می کنند با حمایت های فدراسیون قرار است بعد از این رویداد، مسابقات FIP مالزی، آذربایجان و گرجستان را نیز تجربه کرده و پس از حضور در مسابقات اندونزی، به مصاف رقبای قدرتمند خود در ناگویا برود.