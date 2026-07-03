به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، در این مسابقات صحابه فرد و زهرا کهریزی به مصاف تیمی از ایران رفتند که این بازی در نهایت با برتری مشابه ۶ بر صفر به سود فرد و کهریزی به پایان رسید.

پدلیست‌های کشورمان که پس از برپایی اردوهای مستمر و منظم در تهران تمرینات خود را آغاز کرده بودند، پس از حضور در مسابقات ترکیه و مالزی، راهی باکو شدند تا در مسابقات FIP آذربایجان به میدان بروند.

این تیم که با حمایت فدراسیون تنیس در رویدادهای برون مرزی حاضر شده پس از این رقابت‌ها در مسابقات گرجستان و اندونزی نیز به میدان خواهد رفت تا با آمادگی کامل در بازی‌های آسیایی ناگویا حاضر شود.

در این مسابقات تیم پسران کشورمان با قرعه سختی که مواجه شدند به مصاف آرژانتین رفتند که این بازی را در نهایت واگذار کردند.