به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از سه ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده و تیم ملی پدل زنان ایران یکی از متفاوت‌ترین مسیرهای آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد. رشته‌ای که برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی حضور خواهد داشت حالا فرصتی تاریخی در اختیار ملی‌پوشان ایران قرار داده تا نام خود را در نخستین دوره حضور این رشته در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی قاره ثبت کنند.

برخلاف بسیاری از رشته‌ها که آماده‌سازی آنها بر پایه اردوهای داخلی استوار است برنامه تیم ملی پدل زنان بر حضور مستمر در مسابقات بین‌المللی فدراسیون جهانی پدل (FIP) بنا شده است. آنچه این رقابت‌ها را برای تیم ملی پدل ایران اهمیت می‌بخشد کسب امتیاز رنکینگ جهانی است. امتیازهایی که در سیدبندی و قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و می‌توانند مسیر ایران را در ناگویا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهند.

نخستین ایستگاه این برنامه مسابقات برنز استانبول بود جایی که نمایندگان ایران تا مرحله یک‌شانزدهم نهایی پیش رفتند. پس از آن تیم ملی راهی مالزی شد و در دومین تورنمنت برنز خود نخستین پیروزی بین‌المللی را برابر زوج‌هایی از اندونزی و مالزی به دست آورد. نتیجه‌ای که علاوه بر افزایش اعتماد به نفس نخستین امتیازهای ارزشمند رنکینگ جهانی را نیز برای ایران به همراه داشت.

اگرچه مسیر ایران در ادامه با شکست برابر زوجی از اسپانیا و پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی متوقف شد اما ارائه نمایشی رقابتی به‌ویژه در ست دوم نشان داد فاصله ملی‌پوشان ایران با رقبای باتجربه جهان در حال کاهش است.

برنامه فشرده تیم ملی همچنان ادامه دارد. پس از پایان مسابقات مالزی ملی‌پوشان ایران راهی باکو شدند تا در یکی دیگر از رقابت‌های FIP شرکت کنند. پس از آن نیز حضور در مسابقات گرجستان و سپس تورنمنت اندونزی در برنامه قرار دارد. رقابت‌هایی که از آنها به عنوان آخرین محک جدی تیم پیش از بازی‌های آسیایی یاد می‌شود.

در کنار حضور در مسابقات کادر فنی نیز نیم‌ نگاهی به شرایط آب‌وهوایی ناگویا دارد. در صورتی که تا زمان بازی‌های آسیایی تورنمنت مناسبی در تقویم جهانی وجود نداشته باشد برگزاری اردوی تدارکاتی در منطقه‌ای با شرایط آب‌وهوایی مشابه محل برگزاری مسابقات در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ملی‌پوشان با آمادگی کامل راهی ژاپن شوند.

نکته قابل توجه دیگر حمایت فدراسیون تنیس و انجمن پدل از این برنامه آماده‌سازی است. تمامی هزینه‌های اعزام تیم ملی به مسابقات بین‌المللی از سوی فدراسیون و انجمن پدل تأمین شده تا بازیکنان بدون دغدغه مسیر کسب امتیاز و تجربه را دنبال کنند.

البته محدودیت سهمیه بازی‌های آسیایی باعث شده ایران نتواند از تمام ظرفیت بازیکنان مستعد خود استفاده کند. به همین دلیل تمرکز کادر فنی روی زوجی (صحابه فرد- زهرا کهریزی) است که بیشترین شانس موفقیت را در ناگویا داشته باشند. تصمیمی که نشان می‌دهد هدف اصلی ثبت بهترین نتیجه ممکن در نخستین حضور تاریخی پدل ایران در بازی‌های آسیایی است.

حالا تیم ملی پدل زنان در حالی آخرین مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارد که هر تورنمنت هر پیروزی و هر امتیاز رنکینگ می‌تواند در سرنوشت این تیم در ناگویا تأثیرگذار باشد. اگر این روند ادامه پیدا کند. نخستین حضور پدل ایران در بازی‌های آسیایی می‌تواند آغاز فصلی تازه برای این رشته نوپا در ورزش کشور باشد.