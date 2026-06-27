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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

حذف تیم دختران پدل ایران از رقابت‌های FIP مالزی

حذف تیم دختران پدل ایران از رقابت‌های FIP مالزی

تیم دختران پدل ایران در رقابت‌های FIP مالزی با پذیرش شکست برابر نمایندگان اسپانیا و پرتغال از ادامه مسابقات کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های پدل FIP امروز پیگیری شد و تیم دختران کشورمان پس از ۲ پیروزی نتیجه را به نمایندگان اسپانیا و پرتغال واگذار کردند. در این مسابقات که به میزبانی مالزی در حال برگزاری است تیم دختران ایران متشکل از صحابه ‌فرد و زهرا کهریزی دقایقی پیش در جدال با تیمی متشکل از نمایندگان پدل اسپانیا و پرتغال ۶ بر ۲ و ۷ بر ۵ نتیجه را واگذار کردند تا از دور مسابقات کنار بروند. این در شرایطی است که تیم پدل ایران در دوبازی قبلی خود به پیروزی دست یافته بود.

گفتنی است ملی پوشان پدل ایران که خود را برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا آماده می کنند با حمایت های فدراسیون قرار است بعد از این رویداد مسابقات FIP مالزی، آذربایجان و گرجستان را نیز تجربه کرده و پس از حضور در مسابقات اندونزی به مصاف رقبای قدرتمند خود در ناگویا برود.

همچنین تیم پدل آقایان کشورمان نیز این روزها روند آماده‌سازی خود را طی می‌کند. آریا روغنی قرار است رقابت‌های آذربایجان، چین و اندونزی را تجربه کرده و حامی گلستان هم حضور در سه رویداد FIP اروپا را در برنامه دارد.

کد مطلب 6872007

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