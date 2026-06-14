به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صابر سرمربی تیم ملی پدل ایران با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا گفت: در این مدت با حمایتهای خوب فدراسیون شرایط مطلوبی برای پدل رقم خورد و امیدواریم تمامی تلاشهای صورت گرفته با کسب مدال در ناگویا همراه باشد.
صابر ادامه داد: فدراسیون در این مدت حمایتهای همهجانبهای را از ملیپوشان پدل داشته که این انگیزه بازیکنان را دو چندان کرده است. حامی گلستان در اروپا و در سوئد در حال تمرین است و طبق برنامه باید در مسابقات FIP این قاره به میدان برود. آریا روغنی هم در FIP چین بازی کرد که با کسب پیروزی هم همراه بود. طبق برنامهریزی فدراسیون با هدف حمایت از تیم ملی پدل آقایان مقرر شده در رویدادهای FIP باکو آذربایجان و دو رویداد اندونزی به میدان برویم تا ملیپوشان با آمادگی کامل به بازی های آسیایی ناگویا برسند.
وی در خصوص تیم پدل بانوان ایران تصریح کرد: صحابه فرد و زهرا کهریزی در FIP ترکیه حضور داشتند و به تازگی به کشور بازگشتند. این دو ملیپوش پدل ایران در این مسابقات نمایش خوبی داشتند و توانستند حریفان ترک خود را شکست بدهند اما برابر حریفانی از اسپانیا که از قدرتهای برتر جهان به شمار میروند، نتیجه را واگذار کردند. در این بخش هم با حمایت فدراسیون بانوان پدل ایران بعد از حضور در مسابقات FIP ترکیه حضور درFIP مالزی، آذربایجان و گرجستان را در برنامه دارند و بعد از آن هم باید در FIP نقره اندونزی به میدان بروند.
سرمربی تیم ملی پدل ایران در خصوص رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی پدل، جام شهید پارسا منصور هزارجریبی هم گفت: این مسابقات با حضور ۸۷ تیم در بخش پسران آغاز شده و ۲۹ اینماه با مشخص شدن چهره تیمهای برتر به کار خود پایان خواهد داد. پدل در این مدت رشد خوبی داشته و فدراسیون هم حمایت های مطلوبی از این رشته داشته است. تقریبا هر دو هفته یکبار بازیکنان ما به رویدادهای برون مرزی اعزام می شوند و این فرصت را داریم تا در مسابقات مختلف به میدان برویم. حضور در این رویداد و رقابتهای دیگر کمک شایانی به ما کرده و در این میان هزینههای جانبی که از سوی فدراسیون به تیم تزریق شده هم کمک خوبی برای ادامه این مسیر است.
صابر در مورد حریفان ایران در ناگویا تاکید کرد: بدون شک آنها هم تلاش بسیاری دارند تا در این بازی ها به مدال و موفقیت برسند. تمامی حریفان ما در حال تمرین و مسابقه در سطح بالای جهانی هستند و بدون شک کار آسانی در ناگویا نداریم. خوشبختانه در۲۰۲۶ آریا روغنی در بین ۱۰ نفر اول آسیا قرار دارد اما حضور بازیکنان اسپانیایی در تیم امارات باعث شده آنها در بین ۵ نفر اول این قاره قرار بگیرند و این کار را سخت می کند. در حال حاضر ۴ بازیکن دیگر در فهرست پوشیدن لباس تیم ملی هستند که در رویدادهای مختلف در حال مسابقه و ارزیابی هستند.
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