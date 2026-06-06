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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

بانوان پدل ایران نتیجه را به اسپانیا واگذار کردند

بانوان پدل ایران نتیجه را به اسپانیا واگذار کردند

نماینده پدل بانوان ایران در مسابقات FIB برنز ترکیه نتیجه دیدار برابر اسپانیا را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پدل بانوان کشورمان که برای حضور در رقابت‌های FIB برنز ترکیه راهی این کشور شده برابر تیم اسپانیا شانس سوم قهرمانی این مسابقات نتیجه را واگذار کرد.

صحابه فرد و زهرا کهریزی که روز گذشته برابر میزبان با برتری ۲ بر صفر و با نتایج مشابه ۶ بر یک به پیروزی رسیده بودند امروز برابر اسپانیا یکی از مدعیان اصلی این مسابقات به میدان رفتند و در نهایت با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ نتیجه را واگذار کردند.

تا ساعاتی دیگر نیز تیم پدل آقایان کشورمان متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان برابر تیمی دیگر از اسپانیا به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 6851808

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