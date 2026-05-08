امام جمعه فومن: تنگه هرمز خط قرمز نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم فومن با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام روز خلیج فارس نکته مهمی را بیان کردند؛ مسئله خلیج فارس، به‌ویژه تنگه هرمز، فضایی برای قدرت‌نمایی ملت ایران و کشور انقلابی و اسلامی ما شد و حتی معادلات بسیاری را تغییر داد و فرمودند خلیج فارس خانه ملت ایران است و تنگه هرمز نماد قدرت‌نمایی ماست.

وی افزود: رسانه‌های مهم جهانی به این قدرت اذعان کرده‌اند؛ سی‌ان‌ان اعلام کرده تسلط بر تنگه هرمز توان استراتژیک جنگ را به نفع ایران تغییر داده است. نیویورک تایمز نیز آن را قدرت بازدارندگی ایران نامیده است. رئیس جمهور فنلاند گفته تنگه هرمز برای ایران به منزله سلاح هسته‌ای است و بوریس جانسون، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، اعتراف کرده تسلط ایران بر تنگه هرمز، آمریکا را کیش و مات کرده است.

امام جمعه فومن تصریح کرد: آمریکا در این جنگ با جنایت‌های مهیب آغاز کرد، رهبر عزیزمان را شهید کرد، مردم و دانش‌آموزان مظلوم میناب را قتل عام کرد. باید چنان هزینه‌ای به او تحمیل کنیم که دیگر نتواند چنین غلطی را تکرار کند. قدرت نظام اسلامی در کنترل خلیج فارس، با عنایت الهی همراه است.

داودی با اشاره به موقعیت جغرافیایی سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی اظهار داشت: خداوند این منطقه را چنان قرار داده که هر کشتی برای عبور باید از مسیر ایران برود. این جزایر مانند یک بلوار دریایی عمل می‌کنند. در بخش عمانی، کشتی‌های بزرگ به دلیل جزایر و عمق کم آب نمی‌توانند عبور کنند، پس همه مجبورند از منطقه‌ای بروند که مال ایران اسلامی است. ۲۰ درصد انرژی دنیا نیز در اینجا قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا با مصرف ۲۵ درصد انرژی جهان، تنها ۵ درصد جمعیت دنیا را دارد. این کشور ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر با این منطقه فاصله دارد، اما به خاطر وابستگی حیاتی به نفت خلیج فارس، حاضر است هزینه بدهد، سرباز قربانی کند و کشتی‌هایش هدف قرار گیرد. ما گلوی آمریکا را گرفته‌ایم. بنزین در آمریکا شدیداً گران شده و آنها هرکاری کردند تا بازار نفت را کنترل کنند، اما موفق نشدند.

امام جمعه فومن با تأکید بر لزوم ایجاد هزینه پشیمان‌کننده برای دشمن گفت: رهبر شهید ما فرمود اگر جنگ شود، منطقه‌ای خواهد شد و چنین شد. ما به آمریکای جنایتکار اعلام کرده‌ایم اگر به خباثت‌ هایش ادامه دهد، جنگ را از منطقه به فرامنطقه‌ای تبدیل خواهیم کرد. تحلیلگران می‌گویند آمریکا مجبور است تا ۱۵ خرداد جنگ را تمام کند، اما ما باید ضربه‌ای بزنیم که برای همیشه پشیمان شود.

داودی افزود: تنگه هرمز باید خط قرمز نظام اسلامی باشد. نباید دو صدا ایجاد کنیم. تنگه هرمز پشتوانه اقتصاد، هویت و چانه‌زنی دیپلماسی انرژی ماست. اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، اسرائیل تا حالا نصف خلیج فارس و خاورمیانه را بلعیده بود. ایران اسلامی لقمه فلسطین را برایش گلوگیر کرد.

وی در پایان با اشاره به مسائل اقتصادی گفت: تورم به تحریم، جنگ و کسری بودجه برمی‌گردد، اما بخشی هم به بی‌نظمی و سوءاستفاده‌های داخلی مربوط است. مردم توقع نظارت مسئولان را دارند. اگر میدان جبهه را رزمندگان، خیابان و شهر را مردم حفظ می‌کنند، بازار را باید مسئولان حفظ کنند. مردم ما صبور و منطقی هستند، اما در برابر کوتاهی و تنبلی ساکت نخواهند نشست.