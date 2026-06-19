به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، توافق حاصلشده با اذن مشروط رهبر معظم انقلاب اسلامی را بزرگترین شکست دشمنان جبهه حق و مقاومت در صد سال اخیر دانست.
وی افزود: امروز دنیا مبهوت و حیران شکست آمریکا در برابر کشوری در حال توسعه است که سالها تحت شدیدترین فشارها و تحریمها قرار داشته است. و موج گسترده انتقادات و سرزنشها علیه آمریکا و رئیسجمهور این کشور شکل گرفته و استیصال و درماندگی آنان در برابر افکار عمومی، نشانهای از افول هیمنه آمریکا در نظام بینالملل است.
امام جمعه بیلهسوار با اشاره به بیانیه و امضای مشروط رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: این پیام راهبردی علاوه بر محتوای عمیق و تعیینکننده خود، دارای یک فرامتن مهم است و آن همکاری و همدلی تمامی ارکان نظام در مسیر استیفای حقوق ملت ایران و نمایش عملی مردمسالاری دینی به جهانیان است.
حجت الاسلام عزیزی وحدت و همدلی در سطوح مختلف نظام را از دیگر پیامهای مهم این رویکرد دانست و از مردم خواست در حمایت از دولت و نظام اسلامی تا تحقق کامل اهداف و حقوق ملت، همراهی و همدلی خود را حفظ کنند.
وی همچنین با تقدیر از نگاه عمیق و راهبردی رهبر معظم انقلاب در تعامل با مسائل کشور، حسنظن به نیروهای داخلی و هوشیاری در برابر دشمنان را از ویژگیهای برجسته رهبری دانست و وجود چنین رهبری حکیم و قاطع را از الطاف الهی برای ملت ایران برشمرد.
امام جمعه بیله سوار در ادامه، فرارسیدن اول تیرماه، روز تبلیغات اسلامی و اطلاعرسانی دینی را تبریک گفت و از تلاشهای سازمان تبلیغات اسلامی در سطح استان و شهرستان برای ترویج ارزشهای اسلامی، تعظیم شعائر دینی و برگزاری مناسبتهای مذهبی قدردانی کرد و خواستار حمایت همهجانبه دستگاههای دولتی و غیردولتی از این نهاد انقلابی شد.
حجتالاسلام عزیزی همچنین با تبریک روز اصناف، از تلاشهای بازاریان و فعالان اقتصادی در خدمترسانی به مردم و رونق اقتصادی شهرستان قدردانی کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان در نماز جمعه و برپایی میز خدمت برای پاسخگویی به مطالبات مردمی تقدیر نمود و اقدامات دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه و پیگیری مسائل مربوط به رقبات مسجد را شایسته تقدیر دانست.
امام جمعه بیلهسوار با اشاره به نزدیک شدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، بر ضرورت حضور گسترده مردم در برنامههای عزاداری و اجتماعات مذهبی تأکید کرد و خواستار همکاری همه اقشار در برگزاری باشکوه مراسمهای عزاداری سیدالشهدا(ع) شد.
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