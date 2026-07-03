تشییع رهبر شهید، آغاز فصلی نو در تاریخ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جابر عزیزی، در خطبههای این هفته نماز جمعه بیله سوار، با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: تشییع یک رهبر بزرگ و برجسته، پایان یک فصل نیست، بلکه آغاز فصلی تازه در هویت جمعی جامعه است؛ رویدادی که نسبت میان آرمان و ملت را بازتعریف کرده و شهادت را نه نقطه پایان، بلکه سرآغاز حرکتی نو به سوی آینده به تصویر میکشد.
وی افزود: مراسم گسترده و باشکوه تشییع رهبر شهید، تجلی امت اسلامی، دادخواهی ملی و نمایش وحدت و انسجام ملت ایران خواهد بود. این حضور عظیم مردمی، فریادی دوباره علیه نظام سلطه و آنچه تروریسم آشکار دولتی در جهان مستکبر و ظالم خوانده میشود، به شمار میرود و پیام روشنی به بدخواهان انقلاب اسلامی مخابره خواهد کرد.
امام جمعه بیلهسوار با بیان اینکه این مراسم، بزرگترین جلوه اقتدار انقلاب اسلامی در حمایت از جریان حقطلبی و مقابله با ظلم خواهد بود، افزود: حضور گسترده مردم در این آیین، تجدید بیعت با ولایت، استمرار راه شهیدان و اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است و نشان خواهد داد که ملت ایران در مسیر ارزشهای خود استوار و متحد باقی مانده است.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی با تشریح ابعاد مختلف این مراسم، آن را فراتر از یک آیین سوگواری توصیف کرد و گفت: تشییع رهبر شهید، بازآفرینی پیوند ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی، تقویت همبستگی ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و نمایش قدرت نرم نظام اسلامی است؛ حضوری که ضمن تقویت وحدت میان اقشار مختلف جامعه، پیام اقتدار، انسجام و بازدارندگی را به دشمنان داخلی و خارجی منتقل میکند.
وی افزایش هزینههای راهبردی برای دشمنان، تقویت محور مقاومت، ارتقای بصیرت عمومی، افزایش مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام، تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات نرم و گسترش امید اجتماعی را از دیگر آثار و پیامدهای این مراسم برشمرد.
نظر شما