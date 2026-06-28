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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

عزاداری سنتی مردم لامرد

عزاداری سنتی مردم لامرد

لامرد- در این ویدئو عزاداری سنتی مردم لامرد در رثای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6873622

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