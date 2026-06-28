https://mehrnews.com/x3crQ2 ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳ کد مطلب 6873622 استانها فارس استانها فارس ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳ عزاداری سنتی مردم لامرد لامرد- در این ویدئو عزاداری سنتی مردم لامرد در رثای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) را مشاهده کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6873622 کپی شد مطالب مرتبط ساخت مستند ۲۵ دقیقهای از زندگی شهید محمود نجفی معلم فداکار لامردی کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در لامرد به زیر ۳۰ ساعت سند جنایت لامرد در سکوهای ورزشگاه جام جهانی آمریکا امام جمعه لامرد: مسئولان نباید در دام «خطای محاسباتی» بیفتند اجتماع باشکوه عزاداران تاسوعای حسینی در لامرد تعزیه در فارس؛ روایتی چند صد ساله از عشق به عاشورا برچسبها امام حسین(ع) مراسم عزاداری محرم و صفر آیین سنتی لامرد
نظر شما