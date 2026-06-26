بازگشت باشکوه ایران برابر ژاپن نیمه تمام ماند/ جوانان پیاتزا قد کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین بازی هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه به مصاف ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ژاپن به پایان رسید. ملیپوشان والیبال ایران در دو بازی قبل خود مقابل تیمهای فرانسه و آمریکا نتیجه را واگذار کردند.
ترکیب تیم ملی والیبال مقابل ژاپن به شرح زیر است:
محمدرضا حضرت پور، سید عیسی ناصری، محمد ولی زاده، پوریا خانزاده، علی حق پرست، محسن دلاوری
سرمربی: روبرتو پیاتزا
ست اول؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ژاپن
بازی در ست اول برای هر دو تیم پایاپای پیش رفت، ژاپنیها در کارهای سرعتی عملکرد بینظیری دارند و دفاع قابل قبولی داشتند. در اواسط بازی ژاپنیها تیم برتر میدان بودند و در امتیاز ۲۰ بر ۱۶ به سود ژاپن پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد و از بازیکنان خواست از توپهای برگشتی به خوبی استفاده کنند.در یک رالی جذاب محمد ولی زاده و حق پرست در خط دفاع توانستتد با دفاع خوب امتیاز ۱۷ را برای ایران ثبت کنند. در ادامه همچنان ژاپن تیم برتر میدان بود، در امتیاز سرویس پای پوریا خانزاده روی خط قرار داشت و ژاپنیها تقاضای بازبینی کردند و پس از مشخص شدن آن امتیاز ۲۳ نصیب حریف شد. امتیاز پایانی هم ببازیکن ایران با خطای سرویس تقدیم ژاپنیها کرد تا آنها برنده این دیدار باشند.
ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ژاپن
اولین امتیاز ست دوم توسط ژاپنیها کسب شد. در همان ابتدای بازی ژاپنیها شروع بهتری داشتند و نتیجه ۴ بر ۲ به سود حریف بود که پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد. مرتضی شریفی در این ست به میدان آمد و توانست امتیاز ۴ را برای ایران با آبشار کوبنده کسب کند. خانزاده امتیاز سرویس را از دست داد.
عرشیا به نژاد در خط سرویس قرار گرفت و اما لارین بازیکن ژاپن با آبشار کوبنده از بین دفاع ایران توپ را تبدیل به امتیاز میکند و نتیجه ۹ بر ۷ به سود حریف است. پاس سرعتی به عیسی ناصری رسید و توانیت از دفاع ژاپن امتیاز بگیرد. ایشکاوا با یک ضربه تمام کننده امتیاز ۱۲ را برای ژاپن به دست می آورد اما در ادامه سرویس ژاپنیها به خطا میرود و یک امتیاز نصیب ایران میشود.
حمله پایپ بازیکن ژاپن به دست مدافعان ایران برخورد میکند و امتیاز ۱۴ بر ۹ به سود ژاپن ثبت میشود و پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد.
ولی زاده در خط سرویس قرار گرفت اما دریافت ژاپن بهخوبی انجام شد و توپ به نیشیدا رسید و او با یک آبشار کوبنده از منطقه چهار، توپ را از بالای دستان مدافعان ایران عبور داد تا نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به سود ژاپن شود.
حقپرست در خط سرویس قرار گرفت، اما ژاپنیها دریافت اول را بهخوبی انجام دادند. پاسور ژاپن توپ را برای مهاجم کناری مهیا کرد و ضربه او از بین دستان دفاع روی تور آریاخواه عبور کرد و در زمین ایران نشیت تا ژاپن به امتیاز برسد. ایران در دریافت اول دچار مشکل شده و سرویسهای سرعتی و هدفمند ژاپنیها اجازه شکلگیری حملات سرعتی را نمیدهد.
ایران در امتیازهای پایانی از توپ برگشتی به خوبی استفاده میکند. بهنژاد توپ را برای آریاخواه در منطقه چهار مهیا میکند و اسپک قدرتی او در زمین ژاپن مینشیند تا امتیاز ۱۹ برای ایران ثبت شود. با این حال، ژاپنیها در ادامه با حفظ برتری خود اجازه نزدیک شدن به ایران را نمیدهند و در نهایت ست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان میرسانند.
ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران
اولین امتیاز ست را ژاپن کسب کرد، اما شریفی با یک سرویس قدرتی مستقیم برای ایران امتیاز گرفت و در ادامه نیز با سرویس هدفمند خود دریافت ژاپن را برهم زد تا ایران ۳ بر ۲ پیش بیفتد.
دفاع منسجم ایران حمله ژاپن را خنثی کرد و سپس ناصری با یک سرویس هدفمند، دریافت حریف را تحت فشار قرار داد تا امتیاز پنجم ایران ثبت شود. با برتری ۵ بر ۲، سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد.
در ادامه، آبشار مبین نصری پس از برخورد به سرانگشتان مدافع ژاپن و تأیید بازبینی ویدئویی به امتیاز ایران تبدیل شد. خطای سرویس نیشیدا نیز امتیاز دهم را به ایران هدیه داد تا ملیپوشان با استفاده از اشتباهات حریف، برتری ۱۰ بر ۵ را رقم بزنند.
سپس با دریافت خوب عرشیا و پاس بهنژاد، عیسی ناصری با یک آبشار قدرتی امتیاز ۱۲ بر ۹ را برای ایران ثبت کرد. دریافتهای اول ایران در ادامه کیفیت بهتری پیدا کرد و ملیپوشان با کسب امتیاز شانزدهم و برتری ۱۶ بر ۱۰ راهی وقت استراحت شدند.
سرویس ژاپن با دریافت خوب عرشیا همراه شد. بهنژاد توپ را برای ناصری مهیا کرد و آبشار قدرتی او در زمین ژاپن نشست. سپس شریفی با یک سرویس مستقیم امتیاز گرفت و نتیجه ۲۱ بر ۱۵ به سود ایران شد تا سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کند.
خطای سرویس بازیکن ژاپن، امتیاز ۲۳ را برای ایران به همراه داشت. در ادامه متین حسینی پشت خط سرویس قرار گرفت، اما او نیز مرتکب خطای سرویس شد. ژاپنیها سپس با یک سرویس مستقیم اختلاف را کاهش دادند، اما در امتیاز بعدی دوباره با خطای سرویس، یک امتیاز دیگر به ایران هدیه کردند.
حقپرست پشت خط سرویس قرار گرفت، اما ژاپنیها دریافت اول را بهخوبی انجام دادند و حمله خود را به امتیاز تبدیل کردند. عرشیا برای توپ برگشتی شیرجه زد، اما موفق به مهار آن نشد تا نتیجه ۲۴ بر ۱۹ به سود ایران شود.
در ادامه، سرویس ژاپن با دریافت خوب شریفی همراه شد. عرشیا توپ را برای حقپرست در منطقه چهار مهیا کرد و او با یک آبشار قدرتمند، امتیاز ۲۵ را برای ایران به دست آورد.
ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران
ایران ست چهارم را طوفانی آغاز کرد و با برتری ۷ بر ۲، سرمربی ژاپن را وادار به درخواست وقت استراحت کرد. حقپرست پشت خط سرویس قرار گرفت، اما ژاپنیها با یک دریافت مناسب، حمله خود را به امتیاز تبدیل کردند. توپ پس از برخورد به دستان مدافعان ایران از دسترس لیبرو خارج شد تا ژاپن یکی از امتیازات را جبران کند.
در ادامه، عرشیا با یک پاس دقیق، مبین نصری را در منطقه چهار صاحب توپ کرد و آبشار قدرتی او با عبور از دفاع ژاپن در زمین حریف فرود آمد تا نتیجه ۸ بر ۳ شود. با ثبت این نتیجه، دو تیم راهی وقت استراحت فنی شدند.
ژاپنیها اختلاف امتیاز را جبران کردند و بازی در امتیاز ۹ بر ۹ به تساوی کشیده شد.
در ادامه، پاس عرشیا به عیسی ناصری رسید و آبشار او پس از برخورد به دستان مدافعان ژاپن راهی اوت شد تا ایران دوباره پیش بیفتد.
دفاع منسجم ایران برابر حمله ژاپن، امتیاز ۱۱ را برای ملیپوشان به همراه داشت. ژاپنیها نیز با چند اشتباه متوالی، امتیازات ارزشمندی را از دست دادند.
در یک رفتوبرگشت، نخستین حمله حقپرست با دفاع ژاپن مواجه شد، اما ایران توپ را حفظ کرد و با پاس دوباره عرشیا، حقپرست این بار با یک آبشار کوبنده امتیاز گرفت.
در ادامه، شریفی پشت خط سرویس قرار گرفت، اما حمله ژاپن پس از برخورد توپ به دستان مدافعان ایران به امتیاز تبدیل شد. با این حال، ایران همچنان با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ پیش بود.
دریافت اول ایران بهخوبی انجام شد و در ادامه، تکدفاع ولیزاده به امتیاز تبدیل شد تا نتیجه ۱۹ بر ۱۶ به سود ایران شود.
پویا خانزاده در ادامه امتیاز سرویس را از دست داد، اما ژاپنیها نیز بلافاصله مرتکب خطای سرویس شدند تا ایران به امتیاز ۲۰ برسد.
عرشیا پشت خط سرویس قرار گرفت، اما ژاپنیها از حمله خود امتیاز گرفتند و دفاع ایران موفق به مهار توپ نشد.
سپس با دریافت مناسب ایران، عرشیا توپ را برای حقپرست مهیا کرد و آبشار قدرتی او امتیاز ۲۱ را برای ایران به ارمغان آورد. با افزایش اختلاف، سرمربی ژاپن درخواست وقت استراحت کرد.
کاپیتان ژاپن سرویس زد، دریافت اول بهخوبی انجام شد و عرشیا توپ را برای مبین نصری مهیا کرد. نصری نیز با یک آبشار کوبنده از کنار بلاک سهنفره ژاپن، امتیاز ۲۳ را برای ایران ثبت کرد.
ژاپنیها اختلاف را به حداقل رساندند و نتیجه ۲۳ بر ۲۲ شد تا پیاتزا در امتیازهای حساس پایانی درخواست وقت استراحت کند.
بهنژاد با یک ضربه هوشمندانه توپ را در زمین ژاپن خواباند. بازیکنان ژاپن تصور کردند توپ اوت شده است، اما امتیاز ۲۴ به سود ایران ثبت شد.
در ادامه، با وجود دریافت ناقص ایران، بهنژاد توپ برگشتی را به امتیاز تبدیل کرد تا امتیاز ۲۵ و پیروزی ایران در ست چهارم رقم بخورد.
ست پنجم؛ ۱۵ بر ۱۳ به سود ژاپن
ست پنجم با رقابتی پایاپای آغاز شد و ایران با تکیه بر سرویسهای مؤثر، اختلاف را جبران کرد و به بازی برگشت.
خطای سرویس بازیکن ژاپن، نتیجه را در امتیاز ۶ بر ۶ مساوی کرد. در ادامه، عبور پای بازیکن ژاپن از خط وسط زمین با اعلام خطای داور همراه شد تا یک امتیاز به سود ایران ثبت شود.
سرویس هدفمند ژاپنیها دریافت ایران را تحت فشار قرار داد. هرچند حاجیکلاته توپ را به جریان انداخت، اما حمله ایران با دفاع روی تور ژاپن روی مرتضی شریفی متوقف شد تا ژاپن ۹ بر ۸ پیش بیفتد.
در ادامه، سرویس پرقدرت ژاپن از دسترس حاجیکلاته خارج شد و نتیجه ۱۰ بر ۸ شد تا پیاتزا درخواست وقت استراحت کند.
پس از آغاز دوباره بازی، خطای تور بازیکن ژاپن امتیاز نهم را برای ایران به همراه داشت و اختلاف به یک امتیاز کاهش یافت. سپس ژاپنیها با خطای سرویس، امتیاز یازدهم را به ایران دادند و نتیجه ۱۱ بر ۱۰ به سود ژاپن شد.
پوریا پشت خط سرویس قرار گرفت. در ادامه، حمله شیکاکا ابتدا اوت اعلام شد، اما ژاپنیها درخواست بازبینی دادند و پس از تأیید برخورد توپ با سرانگشتان مدافعان ایران، امتیاز به ژاپن رسید تا نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شود.
با برتری ۱۳ بر ۱۱ ژاپن، پیاتزا برای دومین بار در ست پنجم درخواست وقت استراحت کرد.
پس از آغاز دوباره بازی، ایشیکاوا با یک سرویس امتیازآور، نتیجه را ۱۴ بر ۱۱ به سود ژاپن کرد.
در ادامه، آبشار مبین نصری پس از برخورد به دستان مدافعان ژاپن راهی اوت شد تا ایران امتیاز دوازدهم را کسب کند.
ژاپنیها در امتیاز پایانی نیز موفق ظاهر شدند و با کسب امتیاز پانزدهم، ست پنجم و مسابقه را به سود خود به پایان رساندند.
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