به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان فرانسه، گلیویسه لهستان و لولیانا اسلوونی در قالب ۳۶ دیدار پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود از این هفته، روز یکشنبه هفتم تیرماه از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف کوبا خواهد رفت.

کوبا از تیم‌های باسابقه والیبال جهان است که حضور در هفت دوره بازی‌های المپیک را در کارنامه دارد و بهترین نتیجه‌اش کسب مدال برنز المپیک ۱۹۷۶ بوده است. این تیم همچنین در مسابقات قهرمانی جهان دو بار به مقام نایب‌قهرمانی رسیده و دو مدال برنز دیگر نیز در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۸ به دست آورده است. در آخرین دوره قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵، کوبایی‌ها در رتبه بیستم ایستادند.

در جام جهانی والیبال نیز کوبا سابقه‌ای درخشان دارد؛ از جمله قهرمانی در سال ۱۹۸۹، سه نایب‌قهرمانی و یک مقام سومی. همچنین در دوران لیگ جهانی، این تیم یک عنوان قهرمانی، پنج نایب‌قهرمانی و چند مدال برنز را کسب کرده است.

کوبا از سال ۲۰۲۳ وارد رقابت‌های لیگ ملت‌ها شد و در نخستین حضور خود به رتبه سیزدهم رسید. این تیم اکنون چهارمین حضور خود در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند و بهترین جایگاهش در لیگ ملت‌ها، رتبه هفتم در سال ۲۰۲۵ بوده است. در جدول فعلی، کوبا بدون برد و با دو امتیاز در جایگاه هجدهم قرار دارد، در حالی که ایران با یک پیروزی و پنج امتیاز رتبه شانزدهم را در اختیار دارد.

نکته مهم درباره حریف ایران، حضور دو بازیکن این تیم در لیگ برتر والیبال ایران است؛ خاویر کنسپسیون و خوزه ماسو که سابقه بازی در تیم‌های شهداب یزد و پیکان تهران را دارند و به همین دلیل شناخت خوبی از والیبال ایران دارند. دو تیم تاکنون ۱۲ بار مقابل هم قرار گرفته‌اند که سهم کوبا ۷ پیروزی و ایران ۵ برد بوده است. آخرین رویارویی دو تیم در لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ رقم خورد که با شکست ۳ بر ۱ ایران به پایان رسید.

در این دیدار، کوبا با هدایت خسوس کروز و با ترکیبی کامل شامل بازیکنان کلیدی خود از جمله خوزه ماسو، میگوئل آنخل لوپز، مارلون یانت هررا و روبرت لندی سیمون به میدان می‌آید. ایران نیز برای جبران نتیجه دیدار قبلی و بهبود جایگاه خود، به دنبال یک برد مهم در پایان هفته دوم است.

تیم ملی والیبال ایران از سه مسابقه قبل خود در هفته دوم لیگ ملت‌ها تاکنون بردی نداشته و مقابل تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خورده است.