به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود. تیم‌های آرژانتین، اوکراین، ژاپن، آلمان، ایتالیا و صربستان در سومین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

چین صفر – آرژانتین ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

اوکراین ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

ایران ۲ – ژاپن ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۲ بر ۱۵)

بلژیک یک – آلمان ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

برزیل یک – ایتالیا ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۳ بر ۲۵)

صربستان ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۹، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان دیدارهای روز سوم هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

۱-ژاپن ۶ برد و ۱۶ امتیاز

۲-اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز

۳-آمریکا ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۴-اسلوونی پنج برد و ۱۱ امتیاز

۵-ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز

۶-صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز

۷-برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

۸-لهستان چهار برد و ۱۱ امتیاز

۹-ترکیه سه برد و ۹ امتیاز

۱۰-بلغارستان سه برد و ۹ امتیاز

۱۱-آلمان سه برد و ۹ امتیاز

۱۲-بلژیک سه برد و ۹ امتیاز

۱۳-فرانسه سه برد و ۶ امتیاز

۱۴-آرژانتین دو برد و ۶ امتیاز

۱۵-کانادا یک برد و ۶ امتیاز

۱۶-ایران یک برد و ۶ امتیاز

۱۷-چین یک برد و ۴ امتیاز

۱۸-کوبا بدون برد و دو امتیاز

برنامه چهارمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:

شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۸؛ بلغارستان – کانادا

ساعت ۱۸:۳۰؛ آمریکا – ژاپن

ساعت ۱۸:۳۰؛ لهستان – آلمان

ساعت ۲۲؛ فرانسه – صربستان

ساعت ۲۲؛ ترکیه – آرژانتین

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – برزیل