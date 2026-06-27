به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود. تیمهای آرژانتین، اوکراین، ژاپن، آلمان، ایتالیا و صربستان در سومین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
چین صفر – آرژانتین ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
اوکراین ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)
ایران ۲ – ژاپن ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۲ بر ۱۵)
بلژیک یک – آلمان ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)
برزیل یک – ایتالیا ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۳ بر ۲۵)
صربستان ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۹، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲)
جدول لیگ ملتها در پایان دیدارهای روز سوم هفته دوم لیگ ملتها در گروه مردان به این شکل است:
۱-ژاپن ۶ برد و ۱۶ امتیاز
۲-اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز
۳-آمریکا ۵ برد و ۱۵ امتیاز
۴-اسلوونی پنج برد و ۱۱ امتیاز
۵-ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز
۶-صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز
۷-برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز
۸-لهستان چهار برد و ۱۱ امتیاز
۹-ترکیه سه برد و ۹ امتیاز
۱۰-بلغارستان سه برد و ۹ امتیاز
۱۱-آلمان سه برد و ۹ امتیاز
۱۲-بلژیک سه برد و ۹ امتیاز
۱۳-فرانسه سه برد و ۶ امتیاز
۱۴-آرژانتین دو برد و ۶ امتیاز
۱۵-کانادا یک برد و ۶ امتیاز
۱۶-ایران یک برد و ۶ امتیاز
۱۷-چین یک برد و ۴ امتیاز
۱۸-کوبا بدون برد و دو امتیاز
برنامه چهارمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:
شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵
ساعت ۱۸؛ بلغارستان – کانادا
ساعت ۱۸:۳۰؛ آمریکا – ژاپن
ساعت ۱۸:۳۰؛ لهستان – آلمان
ساعت ۲۲؛ فرانسه – صربستان
ساعت ۲۲؛ ترکیه – آرژانتین
ساعت ۲۲؛ اسلوونی – برزیل
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