  1. ورزش
  2. توپ و تور
۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

نتایج روز سوم هفته دوم لیگ ملت‌ها و برنامه چهارمین روز

نتایج روز سوم هفته دوم لیگ ملت‌ها و برنامه چهارمین روز

تیم‌های آرژانتین، اوکراین، ژاپن، آلمان، ایتالیا و صربستان در سومین روز هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود. تیم‌های آرژانتین، اوکراین، ژاپن، آلمان، ایتالیا و صربستان در سومین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

چین صفر – آرژانتین ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

اوکراین ۳ – کانادا یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

ایران ۲ – ژاپن ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۲ بر ۱۵)

بلژیک یک – آلمان ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

برزیل یک – ایتالیا ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۳ بر ۲۵)

صربستان ۳ – کوبا یک (۲۵ بر ۱۹، ۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان دیدارهای روز سوم هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

۱-ژاپن ۶ برد و ۱۶ امتیاز

۲-اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز

۳-آمریکا ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۴-اسلوونی پنج برد و ۱۱ امتیاز

۵-ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز

۶-صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز

۷-برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

۸-لهستان چهار برد و ۱۱ امتیاز

۹-ترکیه سه برد و ۹ امتیاز

۱۰-بلغارستان سه برد و ۹ امتیاز

۱۱-آلمان سه برد و ۹ امتیاز

۱۲-بلژیک سه برد و ۹ امتیاز

۱۳-فرانسه سه برد و ۶ امتیاز

۱۴-آرژانتین دو برد و ۶ امتیاز

۱۵-کانادا یک برد و ۶ امتیاز

۱۶-ایران یک برد و ۶ امتیاز

۱۷-چین یک برد و ۴ امتیاز

۱۸-کوبا بدون برد و دو امتیاز

برنامه چهارمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:

شنبه ششم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۸؛ بلغارستان – کانادا

ساعت ۱۸:۳۰؛ آمریکا – ژاپن

ساعت ۱۸:۳۰؛ لهستان – آلمان

ساعت ۲۲؛ فرانسه – صربستان

ساعت ۲۲؛ ترکیه – آرژانتین

ساعت ۲۲؛ اسلوونی – برزیل

کد مطلب 6871640
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها