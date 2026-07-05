پاسور تیم ملی والیبال ایران لژیونر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی والیبال ایران به تیم پادوا ایتالیا پیوست.

به‌نژاد در حال حاضر در اردوی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال در صربستان حضور دارد.

به‌نژاد پس از پایان هفته دوم مسابقات در لیست ارزشمندترین بازیکن لیگ ملت‌ها قرار گرفت که در نهایت بازیکن ژاپنی این عنوان را از آن خود کرد.

تیم ملی والیبال ایران در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها ۲ پیروزی و ۶ شکست داشت و در رده چهاردهم قرار گرفت.

ملی‌پوشان والیبال ایران از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها باید به مصاف تیم‌های اسلوونی، ترکیه،آلمان و اوکراین بروند.