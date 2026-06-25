اشتباهات بازیکنان دلیل باخت مقابل آمریکا/ حق پرست امتیازآورترین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف آمریکا رفت و در دیداری نزدیک سه بر صفر مغلوب این تیم شد.

علی حق پرست با کسب ۱۶ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود. متئو اندرسون از تیم آمریکا نیز با کسب ۱۸ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۲ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۹ امتیاز در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، دو امتیاز سرویس و ۱۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال آمریکا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۱ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۱ امتیاز حمله، ۶ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۱۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.