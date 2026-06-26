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۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

واکنش سرمربی ژاپن به تیم والیبال ایران؛ جالب و آینده‌دار هستند

واکنش سرمربی ژاپن به تیم والیبال ایران؛ جالب و آینده‌دار هستند

سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن گفت: ایران تیم بسیار جالبی است، چون بازیکنان بسیار جوانی دارد که از نظر فیزیکی پتانسیل بالایی دارند. این تیم بسیار آینده‌دار و امیدوار کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوران تیلی پس از پیروزی شاگردانش مقابل ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها اظهار داشت: طبیعتاً از این پیروزی خوشحال هستیم، اما می‌دانیم که تیم ایران بسیار خسته بود. بنابراین، زمان مناسبی برای بازی مقابل ایران بود.

وی تصریح کرد: روبرتو تغییرات زیادی در ترکیب تیم ایجاد کرد، چون بازیکنانش واقعاً خسته بودند و حتی از یک قطر پاسور تخصصی هم استفاده نکرد. به هر حال، برد خوبی بود، اما دفعه بعد باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن ادامه داد: فکر می‌کنم ایران تیم بسیار جالبی است، چون بازیکنان بسیار جوانی دارد که از نظر فیزیکی پتانسیل بالایی دارند. آن‌ها والیبال خوبی بازی می‌کنند و اشتباهات کمی دارند، به همین دلیل بردنشان برای ما واقعاً سخت بود. ایران تیمی بسیار آینده‌دار و امیدوار کننده است.

کد مطلب 6871493
سیده فرزانه شریفی

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