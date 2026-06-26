آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با مصر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی درباره بحث میزبانی از ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: مکزیک فهمید جام جهانی چیست. همانطور که پیشتر هم اشاره کرده بودم، در ماه می سال ۲۰۱۸ رئیسجمهور آمریکا تعهد داده بود که برای برگزاری جام جهانی، شرایط سفر همه هواداران، تیمها و بازیکنان کشورهای مختلف را فراهم کند اما در عمل نفهمید و تا امروز هم نفهمیده است.
سخنگوی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: برای اولین بار در ادوار جام جهانی، مدیر تیم ملی ایران همراه تیم نبود. مدیر رسانه و مدیر اجرایی نبود و این وظایف میان کادر فنی تقسیم شد.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳ خرداد ۱۳۵۷ و فردی که الان سرمربی تیم ملی است، هنوز ۱۵ سالش نشده بود و ۳_۲ سال بعد وارد فضای جدی فوتبال شده و در تیمهای راهآهنآهن، شاهین، استقلال و باشگاههای قطری بازی کرد و افتخار آفرید و سپس با طی کردن مدارج مربیگری به شرایط فعلی امروز رسیده است. ساعتی قبل تماسی با اردوی تیم داشته و با ریاست فدراسیون هم صحبت کردم. انگیزه بسیار خوبی در اردوی تیم بین بازیکنان و کادرفنی وجود دارد و آنها در تداوم اتفاقاتی که در بازی دوم رخ داد، به این نتیجه رسیدهاند که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
سخنگوی فدراسیون ادامه داد: امیدوارم برخلاف گذشته که همیشه در بازی سوم یک نفس کم آوردیم این بار نهتنها یک نفس کم نیاوریم، بلکه یک نفس اضافه هم بیاوریم و اولین جمله این باشد که تیم ملی برای نخستین بار صعود را رقم زده است.
علوی تاکید کرد: مهدی تاج امروز هم گفتوگوی مفصلی با دبیرکل فیفا درباره مباحث مربوط به بازی ایران و مصر و حواشی مطرحشده درباره شهرداری سیاتل داشت. البته فیفا به فدراسیونهای ایران و مصر اعلام کرده هیچ مراسم خاصی قرار نیست در ورزشگاه برگزار شود. بلکه بحثی خارج از پروتکلهای فیفا و بیرون از ورزشگاه انجام میشود.
وی اضافه کرد: به هیچ عنوان فیفا وارد این فرآیند نمیشود. انشاءالله تیم ملی هم برای اینکه بازی فردا خاطرهانگیزتر شود، با نمادهایی متناسب با ایامی که در آن قرار داریم و برای ادای احترام به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله (ع)، با نمادهای خاصی وارد زمین خواهد شد. مانند بازی ایران و کره جنوبی در شب عاشورا یا بازی استقلال و دالیان چین در نیمه نهایی آسیا. برای بازی فردا هم با انرژیای که از تهران، ایران عزیزمان و ایرانیان سراسر دنیا به تیم ملی منتقل میشود، مسابقهای باشد که از حالوهوای این ایام انرژی ویژهای به تیم تزریق کند.
علوی برای سناریوهای تیم ملی برای اقامت در صورت صعود، توضیح داد: پس از صعود تیم به تیخوانا بازمیگردد که به قول علیرضا جهانبخش خانه ماست. تعداد زیادی نامههای مکتوب و کارت پستال از مردم مکزیک برای اعضای تیم آمده که پس از بازگشت تیم از تیخوانا یک نمایشگاه در این خصوص برگزار خواهیم کرد. به حدی به تیم ابراز محبت کردند که وقتی بچهها میخواهند از هتل به سمت شهر محل بازی بیایند، دنبال لیدرهای قدیمی تیم ملی و فوتبال خودمان میگردند(باخنده) اما همه اینها اهالی تیخوانا هستند. پای کار شدید تیم ملی ایران هستند. خاطرات خوبی برای ما همراه داشتند.
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درخصوص اینکه آیا در لس آنجلس هم مانند سیاتل شاهد حمایت از تیم ملی هستیم، گفت: آنجا به همین شکل است. برخلاف مواردی که شبه رسانه دروغ نشنال مطرح کرده حمایت از تیم ملی در سیاتل بسیار عالی بوده و مردم حضور خیلی خوبی برای حمایت از تیم داشتند. جو سیاتل فوقالعاده خوب بوده و امیر قلعهنویی هم خیلی ابراز رضایت کرد. برخلاف نگرانیهایی که درباره لس آنجلس وجود داشت، اتفاقات خوبی در آنجا افتاد و فردا هم در سیاتل شاهد ورزشگاهی با ۹۰ میلیون ایرانی هستیم.
علوی اضافه کرد: گفتم پس از صعود، تیم ملی به تیخوانا بازمیگردد اما باید دید حریف بعدی ما چه تیمی است.
وی ادامه داد: برنامهریزیهایی برای ادامه مسیر تیم ملی پس از جام جهانی انجام شده است. امیر قلعهنویی در این ۳ سال و نیم نظارت خاصی بر عملکرد تیم داشته و ما بلافاصله هم جام ملتهای آسیا را پیشرو داریم. نزدیکی این ۲ رویداد خیلی مهم است و استمرار میتواند فوتبال ما را هم در عرصه جهانی و هم قاره کهن به پایداری برساند که موضوع حائز اهمیتی است. بلافاصله پس از جام جهانی که انشاءالله چند روز آینده خواهد بود برای جام ملتها برنامهریزی خود را آغاز میکنیم و با توجه به تجارب کادرفنی از جام جهانی و مسابقات مقدماتی و چهرههای جوانی که خودشان را به کادرفنی تحمیل کردند، دوره خوبی برای جام ملتها داشته باشیم.
سخنگوی فدراسیون تاکید کرد: تیمهای ملی امید، جوانان و نوجوانان هم برنامههای مهمی را پیش رو دارند. به مردم عزیز اطمینان میدهم یقین داشته باشند چهرههای شایستهای در این فوتبال به زودی شایستگی خودشان را در میدان نشان میدهند و نسل جدید برای فوتبال ما خاطرهساز میشود.
علوی درباره ویژگی های رفتاری امیر قلعهنویی ، گفت: پس از بازی ایران و کره جنوبی در جام ملتهای اسیا ۲۰۰۷ خودش به یک برنامه آمد و حتی پاسخگوی پرسشهای تند ۳ تا کارشناس شد. امیر قلعهنویی در زمان شکست و روزهای سخت دوران باشگاهی خودش هم پاسخگو بوده و معمولا در زمان برد او را نمیدیدیم. حضور فیزیکی قلعهنویی روی سکوهای قهرمانی بسیار کم بوده است و او هنگام پیروزی ها دیده نمی شود.
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