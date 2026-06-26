به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ با صعود فرانسه و نروژ به مرحله یک‌شانزدهم نهایی به پایان رسید؛ گروهی که در آن فرانسه از ابتدا تا انتها برتری خود را به رخ رقبا کشید و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز، صدر جدول را از آن خود کرد.

شاگردان دیدیه دشان که پس از نایب‌قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ با هدف فتح جام وارد این دوره شده‌اند، کار خود را با پیروزی ۳ بر یک مقابل سنگال آغاز کردند. آنها در دومین دیدار نیز عراق را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دادند و صعود خود را یک هفته زودتر قطعی کردند. فرانسه در هفته پایانی نیز با برتری ۳ بر یک مقابل نروژ، سومین برد متوالی خود را به دست آورد تا با ۹ امتیاز و ثبت ۹ گل زده، مقتدرانه در صدر گروه قرار گیرد.

نمایش منسجم در خط دفاع، قدرت بالای خط حمله و عمق مناسب ترکیب باعث شد فرانسه در هر سه مسابقه بر جریان بازی مسلط باشد و بدون آنکه تحت فشار جدی قرار بگیرد، مرحله گروهی را پشت سر بگذارد. این عملکرد، خروس‌ها را به یکی از آماده‌ترین و خطرناک‌ترین تیم‌های حاضر در مرحله حذفی تبدیل کرده است.

در سوی دیگر، نروژ نیز با وجود شکست در هفته پایانی مقابل فرانسه، عملکرد قابل قبولی در این گروه داشت. این تیم ابتدا عراق را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد و سپس در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ از سد سنگال گذشت تا پیش از بازی آخر، صعود خود را قطعی کند. استوله سولباکن در دیدار برابر فرانسه به بسیاری از ستاره‌های اصلی خود از جمله ارلینگ هالند و مارتین اودگارد استراحت داد تا آنها را برای مرحله حذفی حفظ کند؛ تصمیمی که هرچند به شکست برابر فرانسه انجامید، اما تأثیری در صعود نروژ نداشت.

سنگال نیز پس از دو شکست متوالی برابر فرانسه و نروژ، در هفته پایانی با نمایشی هجومی عراق را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد، اما این پیروزی دیرهنگام برای صعود کافی نبود و نماینده آفریقا با سه امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در مقابل، عراق یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای مرحله گروهی جام جهانی را به ثبت رساند. این تیم هر سه دیدار خود را واگذار کرد؛ ابتدا با نتیجه ۴ بر یک برابر نروژ شکست خورد، سپس با سه گل مغلوب فرانسه شد و در آخرین مسابقه نیز با شکست سنگین ۵ بر صفر مقابل سنگال، وداعی تلخ با جام جهانی داشت.

آمار عراق در پایان مرحله گروهی نیز گویای شرایط دشوار این تیم بود؛ سه بازی، سه شکست، تنها یک گل زده و دریافت ۱۲ گل، آماری ناامیدکننده برای نماینده آسیا که بدون کسب حتی یک امتیاز و با ضعیف‌ترین خط دفاعی گروه، خیلی زود از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد.

در پایان رقابت‌های گروه I، فرانسه با ۹ امتیاز صدرنشین شد، نروژ با ۶ امتیاز در رتبه دوم قرار گرفت و هر دو تیم جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را کسب کردند. سنگال با ۳ امتیاز سوم شد و عراق نیز بدون امتیاز در قعر جدول ایستاد تا پرونده حضورش در جام جهانی با یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای این دوره بسته شود.