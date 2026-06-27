به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در یادداشتی خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به مطالبی که به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری منتسب کرده، انتقاد کرد و خواستار برخورد با عوامل تهیه‌کننده آن و عذرخواهی از مردم شد.

وی با اشاره به آنچه «حضور گسترده مردمی» توصیف کرد، مدعی شد که این حضور نباید با تعابیری مانند «مخاطره امنیتی»، «مانع دیپلماسی» یا «اهرم ایجاد هزینه برای نظام» توصیف شود و از رئیس‌جمهور خواست نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

شیرازی همچنین با استناد به سخنرانی‌ها و بیاناتی که به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات نسبت داده، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و پاسداشت حضور مردمی تأکید کرد و خواستار توبیخ و عذرخواهی مسئولان مرتبط با متن منتسب به مرکز تحقیقات استراتژیک شد.

انتشار نامه سرگشاده خطاب به ترامپ

شیرازی در متن دیگری با عنوان «نامه‌ای سرگشاده به ترامپ»، آمریکا را به ارتکاب جنایت علیه جهان اسلام متهم کرد و با استفاده از ادبیات تند، از سیاست‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وی در این نامه ضمن تأکید بر ادامه تقابل با آمریکا و اسرائیل، ادعاهایی درباره آینده روابط دو طرف و سرنوشت مقامات آمریکایی مطرح و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات خارجی تأکید کرد.