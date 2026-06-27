پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فضای سبز شهری قم اظهار کرد: ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی این شهر، ضرورت اتخاذ رویکردهای علمی و تخصصی در حوزه توسعه، نگهداری و مدیریت فضای سبز را دوچندان کرده است.



وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی قم افزود: اگرچه قم از نظر موقعیت مکانی در همجواری شهرهای تهران و اصفهان قرار دارد، اما تفاوت‌های محسوس در اقلیم، منابع آبی و ویژگی‌های خاک سبب شده است شرایط ایجاد و حفظ فضای سبز در این شهر با دشواری‌های قابل توجهی همراه باشد.



مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم ادامه داد: مجموعه این شرایط موجب شده است فرآیند توسعه و نگهداری فضای سبز در قم نسبت به بسیاری از شهرهای کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مدیریت علمی و بهره‌گیری از راهکارهای تخصصی باشد.



کمبود آب و شوری خاک مهم‌ترین محدودیت‌های فضای سبز قم است



جوادیان با اشاره به مهم‌ترین موانع موجود در مسیر توسعه فضای سبز شهر گفت: محدودیت منابع آبی، کیفیت پایین آب مورد استفاده برای آبیاری، شوری بالای آب، غلظت زیاد بی‌کربنات‌ها و همچنین وجود خاک‌های شور، قلیایی و کم‌حاصلخیز، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مدیریت فضای سبز قم با آن مواجه است.



وی افزود: این محدودیت‌ها در کنار خشکی شدید هوا، شرایط نگهداری گونه‌های گیاهی را دشوارتر کرده و ضرورت استفاده از روش‌های علمی در مدیریت فضای سبز را بیش از گذشته نمایان ساخته است.



مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصریح کرد: کیفیت منابع آب و ویژگی‌های خاک، از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های توسعه فضای سبز به شمار می‌روند و در شهری با شرایط اقلیمی قم، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.



تنش‌های محیطی احتمال بروز آفات و بیماری‌های گیاهی را افزایش می‌دهد



جوادیان با اشاره به اثرگذاری شرایط آب و هوایی بر وضعیت پوشش گیاهی شهر اظهار کرد: میانگین بالای دما، شدت تبخیر و تعرق و پایین بودن رطوبت نسبی، تنش‌های محیطی وارد بر گیاهان را افزایش می‌دهد.



وی ادامه داد: این شرایط، بستر مناسبی برای بروز و گسترش طیف گسترده‌ای از آفات و بیماری‌های گیاهی فراهم می‌کند و مدیریت فضای سبز را با حساسیت بیشتری همراه می‌سازد.



مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: مجموع عوامل اقلیمی، محدودیت‌های منابع آب و ویژگی‌های خاک موجب شده است، اداره و نگهداری فضای سبز قم، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، مدیریت علمی و اقدامات تخصصی باشد.



وی در پایان با اشاره به وضعیت سرانه فضای سبز شهر قم گفت: با وجود تمامی محدودیت‌های طبیعی و اقلیمی، بر اساس نظر بسیاری از متخصصان حوزه فضای سبز، سرانه حدود ۲۱ مترمربعی فضای سبز در قم، این شهر را از نظر شاخص‌های فضای سبز در شرایط مطلوب و رضایت‌بخشی قرار داده است.