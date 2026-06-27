  1. استانها
  2. قم
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

جوادیان:شرایط اقلیمی قم نسخه‌ای متفاوت برای توسعه فضای سبز می‌طلبد

جوادیان:شرایط اقلیمی قم نسخه‌ای متفاوت برای توسعه فضای سبز می‌طلبد

قم- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: ویژگی‌های خاص اقلیمی، محدودیت منابع آب، شوری خاک، توسعه و نگهداری فضای سبز قم را از بسیاری از شهرهای کشور متمایز کرده است.

پیام جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فضای سبز شهری قم اظهار کرد: ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی این شهر، ضرورت اتخاذ رویکردهای علمی و تخصصی در حوزه توسعه، نگهداری و مدیریت فضای سبز را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی قم افزود: اگرچه قم از نظر موقعیت مکانی در همجواری شهرهای تهران و اصفهان قرار دارد، اما تفاوت‌های محسوس در اقلیم، منابع آبی و ویژگی‌های خاک سبب شده است شرایط ایجاد و حفظ فضای سبز در این شهر با دشواری‌های قابل توجهی همراه باشد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم ادامه داد: مجموعه این شرایط موجب شده است فرآیند توسعه و نگهداری فضای سبز در قم نسبت به بسیاری از شهرهای کشور، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مدیریت علمی و بهره‌گیری از راهکارهای تخصصی باشد.

کمبود آب و شوری خاک مهم‌ترین محدودیت‌های فضای سبز قم است

جوادیان با اشاره به مهم‌ترین موانع موجود در مسیر توسعه فضای سبز شهر گفت: محدودیت منابع آبی، کیفیت پایین آب مورد استفاده برای آبیاری، شوری بالای آب، غلظت زیاد بی‌کربنات‌ها و همچنین وجود خاک‌های شور، قلیایی و کم‌حاصلخیز، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مدیریت فضای سبز قم با آن مواجه است.

وی افزود: این محدودیت‌ها در کنار خشکی شدید هوا، شرایط نگهداری گونه‌های گیاهی را دشوارتر کرده و ضرورت استفاده از روش‌های علمی در مدیریت فضای سبز را بیش از گذشته نمایان ساخته است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصریح کرد: کیفیت منابع آب و ویژگی‌های خاک، از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های توسعه فضای سبز به شمار می‌روند و در شهری با شرایط اقلیمی قم، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تنش‌های محیطی احتمال بروز آفات و بیماری‌های گیاهی را افزایش می‌دهد

جوادیان با اشاره به اثرگذاری شرایط آب و هوایی بر وضعیت پوشش گیاهی شهر اظهار کرد: میانگین بالای دما، شدت تبخیر و تعرق و پایین بودن رطوبت نسبی، تنش‌های محیطی وارد بر گیاهان را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: این شرایط، بستر مناسبی برای بروز و گسترش طیف گسترده‌ای از آفات و بیماری‌های گیاهی فراهم می‌کند و مدیریت فضای سبز را با حساسیت بیشتری همراه می‌سازد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: مجموع عوامل اقلیمی، محدودیت‌های منابع آب و ویژگی‌های خاک موجب شده است، اداره و نگهداری فضای سبز قم، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، مدیریت علمی و اقدامات تخصصی باشد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت سرانه فضای سبز شهر قم گفت: با وجود تمامی محدودیت‌های طبیعی و اقلیمی، بر اساس نظر بسیاری از متخصصان حوزه فضای سبز، سرانه حدود ۲۱ مترمربعی فضای سبز در قم، این شهر را از نظر شاخص‌های فضای سبز در شرایط مطلوب و رضایت‌بخشی قرار داده است.

کد مطلب 6871857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها