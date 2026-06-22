۲۴ ماهواره اینترنتی به فضا پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک فالکون دیروز در ساعت ۱۶:۳۹ دقیقه به وقت گرینویچ از مقر فضایی وندربرگ در ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب شد.

اسپیس ایکس پرتاب دسته ماهواره استارلینک را حدود یک ساعت پس از پرتاب تایید کرد. بوستر نخست این موشک فالکون ۹ سی و سومین ماموریت خود را تکمیل کرد و روی یک پهپاد کشتی متعلق به این شرکت فضایی در اقیانوس آرام فرود آمد.

شبکه استارلینک اکنون بیش از ۱۰۶۰۰ ماهواره فعال در فضا دارد. این سرویس دسترسی به اینترنت در سراسر جهان را در کنار وای فای در پروازهای هواپیمایی و قابلیت direct to cell رابرای تعداد محدودی از تهیه کنندگان مخاربراتی فراهم می کند.

عملیات روز گذشته هفتاد و دومین ماموریت موشک فالکون ۹ در سال جاری بود.