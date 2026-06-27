به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سید محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در آیین آغاز عملیات عمرانی، بهسازی، بازسازی و تجهیز کارخانه نوآوری هوش مصنوعی و پردیس فناوریهای دیجیتال و صنایع خلاق دانشگاه پیامنور، با اشاره به ضرورت تحول در ساختارهای سازمانی، اظهار کرد: حرکت از رویکردهای سنتی به سمت نوآوری، فرآیندی دشوار اما اجتنابناپذیر است و تحقق آن نیازمند شکلگیری فرهنگی مبتنی بر خلاقیت، مسئولیتپذیری و ریسکپذیری هدفمند است.
وی این اقدام را گامی مؤثر در شکستن رویههای اداری سنتی و ایجاد بستری برای توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه دانست و افزود: شکلگیری چنین مراکزی زمانی ارزشمند خواهد بود که بتوانند به خروجیهای ملموس و اثرگذار در زیستبوم فناوری کشور منجر شوند.
صدریمهر با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد کارخانههای نوآوری و پردیسهای فناوری نباید صرفاً بر مبنای توسعه فیزیکی یا میزان بهرهبرداری از فضاها باشد، تصریح کرد: شاخصهای موفقیت این مراکز باید بر پایه تعداد استارتاپهای ایجادشده، شرکتهای دانشبنیان شکلگرفته، میزان تجاریسازی فناوریها و فروش محصولات دانشبنیان تعریف شود.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، یکی از مهمترین مزیتهای دانشگاه پیامنور را برخورداری از شبکه گسترده و سراسری این دانشگاه در کشور عنوان کرد و گفت: کارخانه نوآوری هوش مصنوعی و پردیس فناوریهای دیجیتال باید بر پایه همین ظرفیت شبکهای فعالیت کنند. این مراکز نباید محدود به جغرافیای یک استان باشند، بلکه باید بتوانند از طریق شبکه ملی دانشگاه، ارتباط میان نخبگان، پژوهشگران و نیازهای صنعتی در سراسر کشور؛ از صنایع معدنی کرمان گرفته تا سایر ظرفیتهای صنعتی و فناورانه در استانهای مختلف را برقرار کنند.
او در پایان با اشاره به نقش زیرساختهای هوش مصنوعی و صنایع خلاق در توسعه اقتصاد دانشبنیان، خاطرنشان کرد: تلفیق مدل شبکهمحور دانشگاه پیامنور با رویکرد کارآفرینی فناورانه، میتواند الگویی موفق برای توسعه زیستبوم نوآوری کشور باشد؛ الگویی که در صورت تحقق، قابلیت تعمیم به سایر مجموعههای علمی و فناورانه را خواهد داشت و زمینهساز رشد پایدار اقتصاد دانشبنیان در کشور میشود.
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