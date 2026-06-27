مهدی زیودار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارآفرینی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و از مؤثرترین عوامل ارتقای جایگاه اجتماعی افراد است و نقش تعیین‌کننده‌ای در خلق ارزش، نوآوری و توسعه پایدار دارد.

عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان، با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست از مفهوم کارآفرینی افزود: تصور رایج مبنی بر اینکه کارآفرینان افرادی با ریسک‌پذیری بسیار بالا هستند، با یافته‌های علمی همخوانی ندارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کارآفرینان به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، مخاطرات را بهتر مدیریت کرده و درک واقع‌بینانه‌تری از ریسک دارند.

زیودار با بیان اینکه محدودیت فرصت‌های شغلی در بخش‌های دولتی و خصوصی، ضرورت توجه به کارآفرینی را دوچندان کرده است، تصریح کرد: جوانان و دانش‌آموختگان باید از نگرش استخدام‌محور فاصله گرفته و با کسب مهارت‌های لازم، به سمت خوداشتغالی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوآورانه حرکت کنند.

کارآفرینی قابل یادگیری و آموختن است

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان توسعه کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط را یکی از راهکارهای مهم افزایش اشتغال و بهره‌وری دانست و گفت: واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به کارآفرینان و تقویت بخش خصوصی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح برخی نگرش‌های فرهنگی در جامعه تأکید کرد و افزود: فرهنگ اتکا به استخدام دولتی، درآمدهای غیرمولد و نگاه منفی به فعالیت‌های کارآفرینانه باید جای خود را به فرهنگ نوآوری، تولید و خلق ارزش بدهد.

زیودار در پایان با رد این باور که کارآفرینی صرفاً یک ویژگی ذاتی است، خاطرنشان کرد: مهارت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینی علاوه بر استعدادهای فردی، از طریق آموزش نیز قابل یادگیری و تقویت هستند و به همین دلیل توسعه آموزش‌های کارآفرینی باید به عنوان یکی از ارکان اصلی زیست‌بوم کارآفرینی کشور مورد توجه قرار گیرد.