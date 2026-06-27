https://mehrnews.com/x3crqQ ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6872633 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۰ دلدادگی مردم «زاهدان» به شب صد و هجدهم رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و هجدهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 39 MB کد مطلب 6872633 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای سومین روز متوالی گرمترین نقطه کشور حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان بیجار: دستگاههای کمکار مورد برخورد قرار می گیرند نمایش وفاداری و اقتدار ملی سلماسی ها در حمایت از رهبری قرار رشتی ها در میدان به صد و نوزدهمین شب رسید تغییر نگرش نسبت به کارآفرینی پیشنیاز توسعه اقتصادی واشتغال پایدار است مردم رودسر در شب ۱۱۹ نیز پای عهد خود ایستادند اعزام ۱۵۰ هزار داوطلب از سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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