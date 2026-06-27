حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، حوادث رانندگی رخ‌داده در محورهای مواصلاتی استان سمنان طی هفته گذشته را ۱۵ مورد اعلام کرد و افزود: مجموع این حوادث یک کشته و ۷۶ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سوانح مربوط به برخورد خودروهای سواری با یکدیگر بوده است، توضیح داد: از تعداد مصدومان هفته گذشته ۴۲ نفر در این دست از حوادث راهی بیمارستان ها شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه دو مورد از تصادفات زنجیره ای رخ دادند، ادامه داد: تصادف زنجیره‌ای ۶ خودروی سواری کیلومتر ۸۲ محور دامغان به سمنان ۹ مصدوم و تصادف زنجیره‌ای سه خودرو (پژو ۴۰۵ - پیکان - پژو پارس) در کیلومتر ۷ محور آرادان به سرخه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشته است.

درخشان با اشاره به اینکه تعداد حوادث واژگونی خودرو پنج مورد بوده است، اظهار کرد: مهمترین حادثه فوتی مربوط به واژگونی پراید کیلومتر ۵۸ محور میامی به سبزوار بود که چهار مصدوم حادثه نیز امداد رسانی شدند.

وی افزود: انحراف از جاده ساینا کیلومتر ۵۶ محور سمنان به دامغان و سقوط از پل پراید کیلومتر ۱۵۰ محور سبزوار به میامی هر کدام پنج مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: از نظر تعداد حوادث، محور دامغان - سمنان و محور میامی - سبزوار پرحادثه‌ترین جاده‌های استان سمنان طی هفته گذشته بودند البته تنها فوتی این هفته نیز در محور میامی - سبزوار رخ داده است.

درخشان با اشاره به محورهای دارای بیشترین تعداد حوادث افزود: محورهای دامغان–سمنان و سمنان–دامغان و محور میامی–سبزوار هر کدام با دو حادثه، بیشترین تکرار تصادفات را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند.

وی افزود: آمار تصادفات هفته گذشته حاکی از آن داشت که واژگونی خودروها و تصادفات زنجیره‌ای همچنان از مهم‌ترین عوامل بروز سوانح رانندگی در محورهای استان سمنان محسوب می شود.