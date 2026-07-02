حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به شش حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: اگر چه حوادث فوتی نداشت اما ۲۲ نفر را راهی بیمارستان ها کرده است.

وی به مهمترین حادثه شب گذشته یعنی تصادف زنجیره ای سه خودرو کامیون، تریلی و کامیونت کیلومتر ۱۵ محور سمنان به سرخه خبر داد و تصریح کرد: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت که برای یک نفر عملیات رها سازی انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی دو سواری نیسان یکی کیلومتر هفت و دیگر کیلومتر پنج در محور آرادان به گرمسار اشاره کرد و یادآور شد: این حوادث مصدومیت سه نفر را رقم زده است.

درخشان سقوط پژو ۴۰۵ در پل کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی را دیگر حادثه مهم استان برشمرد و ادامه داد: به چهار مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم شده است.

وی با بیان اینکه دو مورد از حوادث برخورد دو سواری با یکدیگر بوده است، ادامه داد: تصادف پژو ۴۰۵ و تیبا کیلومتر ۳۶ محور شاهرود به میامی چهار مصدوم و تصادف پراید و ال نود کیلومتر ۵۱ محور فولاد محله به دامغان شش مصدوم بر جای گذاشت.