اعزام زائران گرمساری به مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی ادهم ظهر شنبه در نشست هماهنگی مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در فرمانداری گرمسار، از برنامه ریزی برای اعزام داوطلبان به این مراسم در تهران خبر داد.
وی با بیان اینکه کمیته هایی ذیل فرمانداری شهرستان گرمسار برای برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی تشکیل شده است، افزود: یکی از این کمیته ها کمیته اعزام زائران است.
فرمانده سپاه گرمسار با بیان اینکه ثبتنام اعزام از طریق سپاه و بسیج در حال انجام است، اما لازم است همه مراحل و جزئیات این اعزام بهصورت دقیق مشخص شود، تاکید کرد: با توجه به پیشبینی منطقه هشت تهران به عنوان منطقه پشتیبان و معین استان سمنان، باید از هماکنون مسیر حرکت زائران از محل استقرار تا محل اصلی مراسم بهطور کامل دیده شود.
ادهم با تاکید بر اهمیت زمان در برنامهریزی اعزامها اظهار کرد: اطلاعرسانی عمومی برای ثبتنام مردم باید هرچه سریعتر انجام شود، زیرا سازماندهی ناوگان حملونقل، بهویژه اتوبوسها، نیازمند زمان کافی است.
وی افزود: برنامهریزی برای حرکت قطارها، زمان اعزام، بازگشت زائران و هماهنگیهای مرتبط باید با دقت انجام شود تا مردم شهرستان گرمسار و استان سمنان بتوانند با سهولت بیشتری در این مراسم حضور پیدا کنند.
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