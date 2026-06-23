به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در دیدار با وزیر بهداشت، با بیان اینکه مراکز درمانی آذربایجان‌شرقی علاوه بر جمعیت استان، به بخش وسیعی از بیماران شمال‌غرب کشور خدمات فوق‌تخصصی ارائه می‌دهند، تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های درمانی تبریز ضرورتی ملی برای ارتقای نظام سلامت کشور است.

وی در بخش دیگری از این نشست، با ارائه پیشنهاد اجرای «طرح ملی تاب‌آوری سلامت شمال‌غرب» به مرکزیت تبریز، خواستار تدوین سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت بحران در منطقه شد.

سرمست در تشریح الزامات این طرح، بر لزوم تفویض اختیارات ویژه به دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تأمین اضطراری دارو و تجهیزات در شرایط بحرانی، ایجاد مرکز تخصصی مدیریت حوادث پرتوی و اورژانس هسته‌ای، مقاوم‌سازی بیمارستان‌های فرسوده از جمله طالقانی، شهید مدنی و اسدآبادی و همچنین ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد تا نظام سلامت منطقه در شرایط اضطرار، بالاترین سطح آمادگی را داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در خصوص توسعه قطب درمان سرطان نیز گفت: تکمیل بیمارستان جامع سرطان تبریز با ۳۲ هزار متر مربع زیربنا، نیازمند ۴۱ میلیون یورو اعتبار ارزی است که پس از بهره‌برداری، به عنوان بزرگ‌ترین مرکز درمان سرطان کشور پس از انستیتو کانسر تهران، نقش بی‌بدیلی ایفا خواهد کرد.

وی همچنین تسریع در تخصیص ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید دستگاه شتاب‌دهنده رادیوتراپی بیمارستان شهید مدنی را از دیگر مطالبات فوری استان برشمرد.

سرمست با اشاره به پروژه بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی تبریز به عنوان پشتوانه راهبردی شبکه درمان شمال‌غرب، بر ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی برای تکمیل این طرح کلان تأکید کرد و افزود: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند ظرفیت پاسخگویی نظام سلامت منطقه را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان این دیدار، بهبود وضعیت معیشتی بیش از یک هزار و ۸۷۳ نفر از کمک‌پرستاران شاغل در مراکز درمانی استان را مورد تأکید قرار داد و از وزیر بهداشت خواست با صدور مجوزهای قانونی لازم، امکان اصلاح حقوق و مزایای این قشر از کادر درمان را فراهم آورد تا عدالت در پرداخت‌ها محقق شود.